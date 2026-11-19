Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung. The Pokémon Company hat die neueste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel vorgestellt. In „Flinke Fäuste“ feiern Mega-Entwicklungs-Pokémon Z ihr Debüt!

Die neue Erweiterung wird ab dem 6. Februar 2027 weltweit verfügbar sein. Das ist ein Samstag, tatsächlich – The Pokémon Company weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch künftige Erweiterungen weiterhin samstags erscheinen werden.

„Mit Mega-Entwicklung – Flinke Fäuste erscheinen die Mega-Entwicklungs-Pokémon Z, die zuvor im Download-Inhalt Mega‑Dimension zum Videospiel Pokémon-Legenden: Z-A eingeführt wurden, erstmals im Pokémon-Sammelkartenspiel“, so die Pressemeldung.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht dabei Mega-Lucario Z. Weitere enthaltene Pokémon sind unter anderem Mega-Knakrack Z, Mega-Absol Z und Mega-Lumiflora. Insgesamt gibt es 110 Karten, von denen die vier unten abgebildeten schon vorgestellt werden.

Zu den Karten der Erweiterung gehören unter anderem fünf Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex, vier Pokémon-ex, 11 Pokémon der Seltenheit „selten, Illustration“ sowie 17 Pokémon-, Trainer- und Spezial-Energiekarten der Seltenheit „ultraselten“.

Die ersten Karten:

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company