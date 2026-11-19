Final Fantasy und seine Musik – das ist seit jeher etwas ganz Besonderes. Fans verlassen sich darauf, dass das auch bei Final Fantasy VII Revelation der Fall sein wird. Und weil Square Enix das wahrscheinlich auch weiß, wird der Soundtrack schon jetzt verkauft.

Ab sofort könnt ihr eine Vinyl zu Final Fantasy VII Revelation vorbestellen, die dann auch auch noch vor dem Spiel erscheint. Die Veröffentlichung ist für Februar 2027 vorgesehen, noch bevor Final Fantasy VII Revelation am 8. April erscheint.

Beim deutschen Vinyl-Store Black Screen Records* könnt ihr schon vorbestellen! Dort findet ihr auch schon die Trackliste, auf der sich unter anderem „Buries in Snow – Icicle Frosbelt“ sowie „The Northern Crater“ und „Wutai – Birthplace of the Ninja“ tummeln.

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix