Sakurai über die Kritik an „Smash Bros.“ – und über die Erwartungen an neue Spiele

Masahiro Sakurai führte kürzlich ein Interview mit Denfaminicogamer, in dem er über die Originalität von Spielen und die Kritik an Super Smash Bros. sprach. Er erklärte, dass Originalität zwar nicht die höchste Priorität für den Verkauf eines Spiels hat, aber dennoch wichtig ist.

Allerdings gab es auch Kritik an Smash Bros., da es sich zu sehr von bekannten Kampfspielen unterschied. Auch bei Kirby sei ihm Originalität wichtig, denn im Grunde ist das Spiel ein 2D‑Plattformer, ähnlich wie Super Mario Bros. – und auch spätere Spiele sind im Grundkonzept oft ähnlich zu den Mario-Spielen. Doch Kirby sollte immer originell bleiben, denn ohne Originalität „sollte man besser das Original spielen.“

Jedoch: Wäre Smash Bros. ein normales Kampfspiel gewesen, glaubt Sakurai nicht, dass es über das erste Spiel hinausgegangen wäre. Gerade wegen seiner Unterschiede zu dieser Zeit wurde es jedoch „von Leuten kritisiert, die sich mit den Abweichungen von Street Fighter 2 und Virtua Fighter nicht anfreunden konnten.“

Sakurai: „Ich habe darüber schon mehrfach gesprochen, aber ‚Kreativität‘ liegt ziemlich weit unten auf der Prioritätenliste, wenn es darum geht, ob ein Spiel verkauft wird oder nicht. Dennoch finde ich persönlich, dass man etwas mit einem Element von ‚Kreativität‘ oder ‚Originalität‘ hinzufügen sollte. Andernfalls, wenn es einfach nur dasselbe ist, spielt man besser das Original.“

Aber: „Selbst heute ist das noch immer eine sehr schwierige Sache, und ich habe damit schon lange zu kämpfen (lacht).“ Und weiter: „Man verändert etwas nur ein wenig und die Spieler denken: ‚Etwas stimmt nicht.‘ … Spieler erwarten Dinge so, wie sie sie erwarten. Genau deshalb kaufen sie diese Spiele auch. Ich erwarte von Mario den Stil von Mario-Fun.“

Es sei, als würde man von einem Essen einen bestimmten Geschmack erwarten und dann „etwas anderes“ bekommen. „Auch wenn dieser Geschmack an sich reizvoll ist, wirst du ihn zuerst als Abneigung empfinden, bevor du ihn überhaupt wahrnimmst.“

Schadensakkumulation und Positionierung als neue Elemente

„Ich habe das Spiel mit dem festen Glauben entwickelt, dass die Einfallsreichtümer von Smash Bros. und Spielmechaniken wie Schadensakkumulation und Positionierung Spaß machen würden. Damals wurde es allerdings von Leuten kritisiert, die die Unterschiede zu Street Fighter 2 und Virtua Fighter nicht nachvollziehen konnten. Aber es ist tatsächlich sehr schwierig, ‚absichtlich Einfallsreichtum hinzuzufügen.‘ Wenn es keine früheren Beispiele gibt, ist es sehr schwer, das dem Team zu erklären, und es ist auch wichtig … und schwierig … darüber nachzudenken, wie man auf das zielt, was wir wollen, und wie man darauf hinarbeitet“, so Sakurai.

Und weiter: „Man bewältigt also die Herausforderungen und entwickelt das Spiel, nur um anschließend mit ‚etwas stimmt nicht‘ zu enden. Das war bei einigen meiner eigenen Spiele der Fall. Spiele wie Meteos, Kid Icarus: Uprising, Kirby Air Ride und Air Riders waren alle so.“

Was haltet ihr von Sakurais Aussage, dass Originalität oft wenig Priorität für den Verkauf eines Spiels hat? Was macht ein Spiel für euch zu einem echten Original, und wo ist es besser, gut zu kopieren, als es schlecht selbst zu machen? Oder bringen erst neue Spielemechaniken und Ideen ein Spiel wirklich voran – und machen am Ende so richtig Spaß?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo