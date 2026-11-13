Das passiert auch nicht alle Tage: Square Enix zieht Termin für JRPG-Remake vor

Normalerweise kennen wir das anders: Ein Spiel braucht mehr Entwicklungszeit und wird kurzerhand verschoben. Doch manchmal passiert tatsächlich das Gegenteil. Square Enix hat den Termin für die Veröffentlichung von Romancing SaGa 3: Destinies United vorverlegt.

Ursprünglich sollte das umfangreiche JRPG-Remake am 16. Februar 2027 erscheinen. Jetzt dürfen Fans schon am 4. Februar 2027 loslegen, also knapp zwei Wochen früher als geplant.

An den Plattformen ändert sich nichts: Romancing SaGa 3: Destinies United erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PCs via Steam und Microsoft Store. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon*.

Ein Klassiker bekommt eine neue Gestalt

Das ursprünglich 1995 in Japan veröffentlichte Romancing SaGa 3 wird für die Neuauflage vollständig in 3D umgesetzt. Dabei bleiben viele Besonderheiten der Reihe erhalten.

So wählt ihr aus acht Hauptfiguren und könnt über 20 weitere Charaktere für eure Gruppe rekrutieren. Dank des sogenannten Freeform Scenario Systems entscheidet ihr selbst, welchen Geschichten ihr folgt und in welcher Reihenfolge ihr euch den mächtigen Gegnern stellt.

Auch das Kampfsystem wurde überarbeitet. Neben bekannten Mechaniken wie Glimmer und Formationen gibt es ein neues, zeitbasiertes Kampfsystem und gemeinsame Spezialangriffe. Drei Schwierigkeitsgrade sollen sowohl Neulingen als auch VeteranInnen entgegenkommen.

Musikalisch dürfen sich Fans auf neu arrangierte Stücke freuen, die vom ursprünglichen Komponisten Kenji Ito betreut wurden. Alternativ lässt sich auch der Original-Soundtrack auswählen.

SaGa ist weiterhin gefragt

Dass Square Enix an der Reihe festhält, dürfte nicht zuletzt am Erfolg des Vorgängers liegen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven aus dem Jahr 2024 inzwischen über eine Million Mal verkauft hat.

Wir konnten Romancing SaGa 3: Destinies United übrigens bereits ausprobieren. Wie sich das modernisierte, aber weiterhin ziemlich eigenwillige Rollenspiel spielt, erfahrt ihr in unserem Anspielbericht.

via Gematsu, Bildmaterial: Romancing SaGa 3: Destinies United, Square Enix, Xeen