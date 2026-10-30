Erstmals seit fast 30 Jahren erreicht diese Square-Enix-Serie einen magischen Meilenstein

Die SaGa-Serie von Square Enix steht seit jeher im Schatten der großen Reihen wie Dragon Quest und Final Fantasy. Und doch hat SaGa die Jahre überdauert. Neben Remastern und Remakes gab es zuletzt mit SaGa: Emerald Beyond sogar ein brandneues Spiel.

Die Zahlen, dass die SaGa-Fans nach wie vor da draußen sind. Wie Square Enix bekannt gab, hat sich Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (2024) jetzt die Marke von einer Million verkauften Exemplaren geknackt. Es ist der erste Titel seit SaGa Frontier, der diesen magischen Meilenstein vor 29 Jahren erreicht hat. Bei Twitter feiert man das mit einem Artwork von Yoshiro Ambe.

Mit Romancing SaGa 3: Destinies United steht nun ein Remake vor der Tür, das sich diese Zahl ebenfalls als Verkaufsziel setzen darf. Mit neuen Informationen und Screenshots stellt Square Enix aktuell die Reisebegleiter, Details zur Erkundung der Welt, die Pidona-Werkstatt sowie Charakterentwicklung und Kampfformationen vor.

Im Laufe eures Abenteuers lernt ihr fünf neue Begleiter kennen. Den verspielten Barden Minstrel, das geheimnisvolle Mädchen Tatyana, Nora aus der Schmiedewerkstatt in Pidona, die überlebende Tochter Muse des Hauses Claudius sowie den ehemaligen Hauptmann der kaiserlichen Garde, Charl, seht ihr auf neuen Bildern.

Erscheint im Februar

Square Enix stellt außerdem Spielsysteme vor. Da gibt es das Ansehen: „Durch das Abschließen von Quests und Zielen steigt der Ansehensrang, wodurch Vorteile wie mehr Fähigkeitsplätze und erweiterte gemeinsame Angriffe freigeschaltet werden.“

In der Schmiede von Pidona könnt ihr Ausrüstung herstellen und umschmieden. SaGa-Fans kennen Mr. S schon: Wer das seltsame Wesen findet, erhält Sticker, die Vorteile wie schnelleres Schmieden freischalten. Weitere Bilder zeigen die Formationen für den Kampf.

Wir konnten Romancing SaGa 3: Destinies United kürzlich anspielen, unseren Erfahrungsbericht findet ihr hier. Romancing SaGa 3: Destinies United erscheint am 16. Februar 2027 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PCs über Steam. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon*.

Einige neue Bilder:

Bildmaterial: Romancing SaGa 3: Destinies United, Square Enix, Xeen