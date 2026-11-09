Da schlüpft etwas: Nintendo kündigt neues LEGO-Set zu Super Mario an

Nintendo und LEGO sind inzwischen ein eingespieltes Team. Von der klassischen NES über den Game Boy bis hin zu Mario und Yoshi auf ihrem pixeligen Abenteuer aus Super Mario World haben die beiden Unternehmen bereits einige interessante Sets veröffentlicht. Und jetzt kündigt sich schon das nächste an.

Über die Nintendo Today! App hat Nintendo ein neues LEGO-Set aus dem Super Mario-Universum angeteasert. Viel verrät das Unternehmen allerdings noch nicht. Nur so viel: „Ein neues LEGO Super Mario-Set purzelt bald aus dem Ei.“

Yoshi bekommt offenbar seinen großen Auftritt

Der kurze Teaser lässt wenig Zweifel daran, wer diesmal im Mittelpunkt stehen dürfte: Yoshi. Marios treuer Dinosaurier-Begleiter scheint ein eigenes LEGO-Set spendiert zu bekommen.

Besonders interessant ist dabei der Hinweis „Adults Welcome“. Damit bewirbt LEGO seine aufwendiger gestalteten Premium-Sets, die sich ausdrücklich an erwachsene Fans und SammlerInnen richten.

Zu dieser Reihe gehören bereits das LEGO-NES-Set, der Game Boy, Mario mit seinem Standard-Kart aus Mario Kart sowie das aufwendig gestaltete Super Mario World: Mario & Yoshi-Set. Auch der Donkey-Kong-Arcade-Automat zählt dazu.

Yoshi wäre also in bester Gesellschaft. Anders als beim bisherigen Super Mario World-Set könnte der grüne Dinosaurier diesmal allerdings ganz allein im Mittelpunkt stehen.

Wie das neue Modell genau aussehen wird, wie viele Teile es umfasst oder was es kosten soll, hat Nintendo noch nicht verraten. Auch ein Veröffentlichungsdatum steht bislang aus. Der erste Ausschnitt lässt aber eine größere, baubare Figur vermuten.

Mit dem Versprechen, dass das Set „bald“ schlüpfen soll, dürfte die vollständige Enthüllung allerdings nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

via GoNintendo, Bildmaterial: Yoshi’s Woolly World, Nintendo