Jetzt vorbestellbar: Im neuen LEGO-Set zu Donkey Kong könnt ihr Jumpman sogar bewegen

Nach mehreren Gerüchten, ersten Teasern und geleakten Bildern ist es jetzt offiziell: LEGO und Nintendo haben das neue „Donkey Kong Arcade“-Set vorgestellt. Das Modell richtet sich an erwachsene Fans und lässt einen der berühmtesten Arcade-Klassiker der Videospielgeschichte als detailreichen Bausatz wieder aufleben.

Spielbarer Arcade-Klassiker aus LEGO

Das Set besteht aus 1.367 Teilen, kostet 169,99 Euro, erscheint am 1. August 2026 und kann bereits über den LEGO-Store vorbestellt* werden. Mit dabei sind die Figuren Jumpman, Donkey Kong und Lady sowie zahlreiche bekannte Elemente des Originals, darunter das Leitergerüst, der Hammer und natürlich die ikonischen Fässer.

Besonders spannend: Über einen Mechanismus können die Fässer tatsächlich nacheinander ins Rollen gebracht werden. Gleichzeitig lässt sich Jumpman mithilfe eines Joysticks bewegen und per Knopfdruck über die Hindernisse springen. Mit einer Höhe von 39 Zentimetern ist das Modell zudem relativ hoch.

DK-Legende wirbt für das Set

Für das offizielle Promo-Video holten LEGO und Nintendo of America außerdem Steve Wiebe vor die Kamera. Der US-Amerikaner wurde als zweifacher, ehemaliger Weltrekordhalter im originalen Donkey Kong-Arcade-Spiel bekannt und war der erste Spieler, der die Marke von einer Million Punkten durchbrechen konnte.

Mit dem Donkey-Kong-Automaten setzt LEGO seine Reihe an Retro-Gaming-Modellen fort. In den vergangenen Jahren erschienen bereits Nachbildungen klassischer Spielkonsolen. Einige Beispiele sind dabei der PAC-MAN-Arcade-Automat, der auch noch im Lego eigenen Shop verfügbar ist, sowie zuletzt auch z. B. der LEGO Game Boy.

Bildmaterial: LEGO