So langsam kommt die Merchandise-Maschinerie rund um Pokémon Wind* und Pokémon Welle* ins Rollen. Nachdem wir erst vor wenigen Tagen ein brandneues Artwork zu den drei neuen Starter-Pokémon bestaunen durften, gibt es sie schon bald auch in Plüschform.

Wie The Pokémon Company angekündigt hat, werden das Pflanzen-Pokémon Braubel, das Feuer-Pokémon Pomfifi und das Wasser-Pokémon Gekkua ab dem 5. Dezember 2026 als Plüschfiguren in den japanischen Pokémon-Centern erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf jeweils 2200 Yen, bzw. etwas mehr als 12 Euro.

Die neuen Partner-Pokémon zum Knuddeln

Bis zum eigentlichen Abenteuer müssen wir uns bekanntlich noch bis 2027 gedulden. Mit den neuen Plüschfiguren könnt ihr euch eure zukünftigen Partner-Pokémon aber schon einmal nach Hause holen – zumindest in Japan.

Es wird aber natürlich eine Frage der Zeit sein, wann die drei auch bei uns aufkreuzen. Falls ihr euch nicht gedulden könnt, dann bemüht den Import-Store eures Vertrauens. Bei Meccha-Japan* werdet ihr zum Beispiel schon fündig.

Welches der drei neuen Starter-Pokémon sich bislang der größten Beliebtheit erfreut, wurde übrigens schon vor einiger Zeit im Rahmen einer Umfrage ermittelt. Doch welches der drei Pokémon ist eigentlich euer persönlicher Favorit?

Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak