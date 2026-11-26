Seit der Ankündigung von Pokémon Wind* und Pokémon Welle* im Februar dieses Jahres hält sich The Pokémon Company mit weiteren offiziellen Informationen zur zehnten Pokémon-Generation ziemlich bedeckt. Zum 30-jährigen Jubiläum der Marke bekommen wir jetzt immerhin ein neues offizielles Artwork spendiert. Erst neulich wurde übrigens der ominöse Pokémon-Countdown enthüllt, den wir eine Weile beobachtet haben.

Über den japanischen Social-Media-Kanal des Pokémon Centers wurde eine von Game Freak angefertigte Illustration veröffentlicht, welche die drei neuen Starter-Pokémon gemeinsam mit ihren Vorgängern aus den vergangenen neun Generationen zeigt. Ihr seht das Artwork weiter unten!

Die zehnte Generation trifft auf ihre Wurzeln

Das Pflanzen-Pokémon Braubel, das Feuer-Pokémon Pomfifi und das Wasser-Pokémon Gekkua reihen sich dabei in eine durchaus prominente Riege ein. Auch Pikachu darf auf dem neuen Artwork natürlich nicht fehlen.

Ein besonders schönes Detail findet sich im Hintergrund der Illustration. Dort ist ein Game Boy zu sehen, auf dessen Bildschirm die beiden Hauptfiguren aus Pokémon Wind und Welle im Pixel-Look der ersten Pokémon-Generation dargestellt werden.

Dass sämtliche Starter-Trio der bisherigen Generationen gemeinsam auf einer offiziellen Illustration vertreten sind, kommt vergleichsweise selten vor. Insofern ist das Artwork eine schöne Hommage an die mittlerweile 30-jährige Geschichte der Videospielreihe.

Unterdessen wird innerhalb der Community weiterhin fleißig über die möglichen Entwicklungen und Typenkombinationen der drei neuen Starter-Pokémon spekuliert. Offizielle Informationen dazu stehen allerdings noch aus. Pokémon Wind und Welle sollen im Laufe des Jahres 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak