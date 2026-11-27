Mit Spannung haben wir die aktuellen deutschen Verkaufscharts erwartet – nach Zelda stand mit Grand Theft Auto VI die zu erwartende, umsatzstärkste Veröffentlichung des Jahres an. Aber Pustekuchen.

GTA 6 spielt in den Handelscharts keine Rolle, obwohl es in einer „Handelsversion“ erschienen ist. Wir nennen sie mal nicht „physisch“ – aus Gründen. Es liegt der Plastikhülle nämlich nur ein Downloadcode bei.

Das hält die meisten Industriellen jedoch nicht davon ab, diese Version als „physische Veröffentlichung“ zu erfassen. Viele Publisher und auch Marktforscher handhaben es so. Nicht jedoch GfK Entertainment, wie man uns auf Nachfrage bestätigte. „Code in the Box“-Varianten werden nicht in den wöchentlichen Handelscharts erfasst, auch wenn sie im Handel verkauft werden.

Und so kann sich Grand Theft Auto VI nicht die Krone des meistverkauften Spiels in Deutschland aufsetzen, zumindest nicht nach den Erhebungen von GfK Entertainment. Ganz trocken titelt man: „The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Games-Charts weiter tonangebend“. Tja!

Die Neuauflage es N64-Hits von 1998 bleibt damit die dritte Woche in Folge das „meistverkaufte physische Spiel Deutschlands“ – chapeau, GfK Entertainment. Neben der plattformübergreifenden Krone gibt es auch die Spitzenplatzierung in den „Switch 2“-Rankings. Jeweils vor Nintendo Switch Sports Resort.

Darüber hinaus ist die Woche sehr unspektakulär, was – na ja – wohl an GTA VI liegt. Longseller Minecraft toppt die Switch-Auswertung und ist gleichzeitig das plattformübergreifend dritterfolgreichste Spiel. In der PS5-Hitliste segelt Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf Kurs. Call of Duty: Modern Warfare 4 landet dahinter.

Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games