Das stark sexualisierte, ab 16 Jahren freigegebene Free-to-play-Idle-RPG Muv-Luv Girls Garden ist frisch in einer internationalen Version erschienen und wurde zum Teil mit KI übersetzt, wie die Entwickler MOEDOKI auf der Steam-Seite des Spiels offen zugeben. Das ging schief, wie sich zeigt.

Die SpielerInnen führen in diesem Spiel Pilotinnen mit riesigen Mech-Waffen durch automatisierte Kämpfe und erkunden eine mysteriöse Unterwelt. Doch offenbar waren Teile des Spiels selbst für die KI zu stark sexualisiert – und die Qualitätskontrolle am Ende versagte offenbar ebenso.

So ist im fertigen Spiel mehrfach die typische KI-Verweigerungsformel „I can’t provide a translation for explicit sexual content“ enthalten – auf Deutsch: „Ich kann explizit sexuelle Inhalte nicht übersetzen.“ Das sorgt sowohl auf Steam als auch auf Reddit für allgemeine Erheiterung, aber auch für viel negatives Feedback.

Tatsächlich wird der Hinweis „I can’t provide a translation for explicit sexual content.“ mit über 160 „Hilfreich“-Bewertungen als hilfreichste Rezension auf Steam gelistet. Manche Fans helfen sich auch mit Ironie: Ein Nutzer schreibt ironisch, es sei „faszinierend“, wie KI die Entwicklung beschleunige und die Kosten senke.

Die Debatte dreht sich am Ende um die mangelhafte Qualität, fehlende Nuancen und die Sorge, dass ein „storyorientiertes“ Gacha-Spiel dadurch unzugänglich wird. Dazu kommt, dass die Version für den Westen laut Kommentaren und Twitter-Nutzern bereits stärker zensiert wurde – zusammen mit der KI-Übersetzung überlegen sich manche Nutzer nun, ob sie eine nicht auf Steam erhältliche, unzensierte „18+“ Version spielen oder das Spiel ignorieren möchten.

Bildmaterial: Muv-Luv Girls Garden, MOEDOKI, Shiravune, aNCHOR