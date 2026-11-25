Im August dieses Jahres meldete sich das Action-RPG Showa American Story nach längerer Funkstille mit einem neuen Trailer und einer erstmals spielbaren Demo im Rahmen der Gamescom zurück. Wir berichteten damals über das durchaus verrückte Action-RPG, das uns in eine vollkommen „japanisierte“ Version der USA entführt.

Eigentlich sollte das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen. Daraus wird allerdings nichts mehr. Publisher 4Divinity und Entwickler NEKCOM Games haben jetzt den 28. Oktober 2027 als konkretes Veröffentlichungsdatum für PlayStation 5 und PCs via Steam kommuniziert. Mit Verschiebungen kennt das Spiel sich übrigens aus. 2024 hieß es noch, dass es 2025 kommen soll.

Die eigentlichen Spielinhalte sind fertig

In einer Mitteilung an die Fans erklären die Verantwortlichen, dass man nach mittlerweile fünf Jahren Entwicklungszeit einen wichtigen Meilenstein erreicht habe. Die zentralen Spielinhalte seien inzwischen fertiggestellt.

„Nachdem die Kerninhalte des Spiels nun fertiggestellt sind“, heißt es in der Mitteilung. Die verbleibende Entwicklungszeit möchte das Studio vollständig dem Feinschliff und der Optimierung des Spielerlebnisses widmen. Die Verantwortlichen bedanken sich außerdem bei den Fans für ihre anhaltende Unterstützung, Begeisterung und Geduld.

Showa American Story bezeichnet man selbst als postapokalyptisches Romantik-RPG, das zugleich ein Ensemble-Periodendrama in einer alternativen Zeitlinie darstellt. Schon mit seinem ungewöhnlichen Szenario hebt sich das Spiel von vielen anderen Genrevertretern ab.

Bis wir uns selbst in dieses kuriose Amerika begeben dürfen, vergeht nun allerdings noch fast ein ganzes Jahr.

via Gematsu, Bildmaterial: Showa American Story, 2P Games, 4Divinity, NEKCOM Games