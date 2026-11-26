Mittlerweile ist es schon über ein Jahr her, dass Hollow Knight: Silksong nach einer gefühlten Ewigkeit endlich erschienen ist. Hoffentlich müssen wir auf die erste Erweiterung des Metroidvanias nicht annähernd so lange warten.

Mit „Sea of Sorrow“ kündigte Team Cherry bereits kurz nach der Veröffentlichung des Spiels eine erste Erweiterung an, die noch 2026 erscheinen sollte. Zwischenzeitlich verschwand allerdings die Angabe zum Veröffentlichungszeitraum, was bei einigen Fans verständlicherweise für Unruhe sorgte.

Jetzt meldet sich Team Cherry mit einer eigenen kleinen Präsentation im Stile einer Nintendo Direct zurück.

Team Cherry verspricht spannende Ankündigungen

Unter dem Namen „Cherry Time!“ veranstaltet das Studio am 27. November 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit einen Livestream. Über Bluesky versprechen die Verantwortlichen eine Reihe spannender Ankündigungen sowie Neuigkeiten zu „Sea of Sorrow“.

„Freut euch auf eine Reihe spannender Ankündigungen sowie Neuigkeiten zu Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow“, heißt es seitens Team Cherry.

Interessant ist dabei, dass das Studio ursprünglich angekündigt hatte, erst kurz vor der Veröffentlichung der Erweiterung weitere Informationen mit uns teilen zu wollen. Gut möglich also, dass die Erweiterung schon bald vor der Tür steht.

Hoffen wir mal, dass uns am Freitag tatsächlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum und nicht etwa eine Verschiebung erwartet. Oder dass aus der Erweiterung nicht plötzlich wieder ein eigenständiges Spiel wird – das hatten wir bei Team Cherry schließlich schon einmal.

Die Präsentation:

via GamesRadar, Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry