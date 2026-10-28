Zelda-Fans aufgepasst: HORI bringt gleich fünf neue Produkte für Switch 2

Neben einer Wagenladung offizieller Merchandise-Artikel und Special Editions gibt es für Zelda-Fans auch von Drittherstellern einiges zu entdecken. Schließlich lässt sich nicht nur die Spielesammlung, sondern auch die eigene Konsole passend gestalten.

Der Zubehörhersteller HORI hat jetzt eine neue Produktreihe im Design von The Legend of Zelda vorgestellt. Insgesamt fünf Zubehörartikel sollen im November 2026 in Japan erscheinen.

Von der Tragetasche bis zum Zelda-Controller

Die neue Kollektion deckt verschiedene Bereiche rund um Nintendo Switch 2 ab. Neben mehreren Transport- und Aufbewahrungslösungen dürfen sich Fans auch auf einen neuen Controller freuen.

Zu den vorgestellten Produkten gehärt eine schlanke Schützhülle (die Slim Hard Pouch) sowie eine Umhängetasche für den Transport (Shoulder Pouch) und eine große Aufbewahrungstasche für Konsole und Zubehör namens Storage Bag.

Dazu gibt es eine Aufbewahrungslösung für bis zu sechs Cartridges und ein passendes Wireless HORIPAD Turbo. HORI hat die Zubehörreihe auch auf seiner offiziellen japanischen Website vorgestellt. Dort könnt ihr euch die Designs genauer ansehen.

Wann erscheint das Zubehör bei uns?

Bislang ist die Veröffentlichung für November 2026 in Japan vorgesehen. Ob und wann die neuen Zelda-Produkte auch offiziell in Europa erhältlich sein werden, ist derzeit noch offen. Es lohnt sich, den deutschen HORI-Store bei Amazon* im Auge zu behalten.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Zelda-Switch-2-Konsole und weiteres Zubehör folgen bereits am 29. Oktober. Zwei neue amiibo zu Junger Link und Junger Zelda sind ebenfalls angekündigt, erscheinen allerdings erst 2027.

via GoNintendo, Bildmaterial: HORI