Nintendo kündigt neue „Indie World“ an – und die japanische Show ist deutlich länger

Nintendo hat die Ausstrahlung einer neuen Indie World angekündigt. Wie üblich müsst ihr eure Termine kurzfristig verlegen, denn die Show findet am 28. Oktober um 15 Uhr deutscher Zeit statt.

Das gab Nintendo, wie inzwischen häufiger, zuerst in Nintendo Today bekannt. Die Präsentation wird den Angaben zufolge etwa 15 Minuten dauern. Gibt es einen Indie-Titel, auf den ihr aktuell sehnsüchtig wartet?

Die letzte Indie World fand im März statt und hatte eine ähnliche Laufzeit wie die morgige Show. Damals gab es ein buntes Potpourri aus Blue Prince, Rotwood, Denshattack, Moonlighter 2 und Ratatan. Mit dem handgezeichneten Twin-Stick-Shooter Minishoot Adventures gab es einen von zwei spannenden Shadowdrops.

Interessant: Nintendo Japan kündigt die Show mit einer Laufzeit von 25 Minuten an. Das ist doch ein erheblicher Unterschied und es wird spannend sein, zu sehen, worin dieser begründet liegt. Dass japanische Shows ein teils abweichendes Programm haben, ist keine Ausnahme. Ein Plus von gleich 10 Minuten aber doch ungewöhnlich.

Morgen hier live:

Bildmaterial: Nintendo