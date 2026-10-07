Palworlds Aprilscherz sei ein „kleines albernes Ding“ – und Palfarm „das echte Spin-off“

Die Palworld-Marke wird in den kommenden Monaten weiter ausgebaut. In der Vergangenheit wurden zusätzlich zum beliebten Hauptspiel schon ein Sammelkartenspiel veröffentlicht und dazu eine Reihe weiterer Spiele angekündigt.

Darunter befinden sich nicht nur zwei Mobile-Spiele, sondern auch eine Dating-Sim (Pal♡world! ~More Than Just Pals~) und ein Harvest-Moon-ähnliches Spiel, das zur Ankündigung für viel Aufsehen sorgte: Palfarm.

Im offiziellen Palworld-Discord-Server äußerte sich John „Bucky“ Buckley, Leiter für Kommunikation und Publishing bei Pocketpair, zu den Spielen: „Die meisten Spieler würden ein Spin-off als etwas betrachten, das dem ursprünglichen Palworld sehr nahe und thematisch ähnlich ist, aber mit einem markanten Twist oder Gimmick.“

Palworld: More Than Just Pals sei im Grunde „nur ein kleines albernes Ding“. Jedoch muss man anmerken, dass das kleine alberne Ding durchaus seine Fans hat – und auch seit Längerem eine Steam-Seite. Buckley meint zudem: „Es sind nicht vier Spin-offs in Entwicklung.“ Pocketpair hat angekündigt, dass weitere Ausbaupläne bestehen.

Definition Spin-Off?

Am Ende ist es also eine Definitionsfrage, was als Spin-off bezeichnet wird. Sind es alle Spiele einer Franchise, auch wenn es kleinere Ableger sind? Wenn man Buckleys Logik auf andere Spielereihen anwendet, wäre Mario Paint etwa kein Spin-off. Bei Luigi’s Mansion bestünde Diskussionsbedarf.

Vielleicht ist es aber auch Teil der internen Kommunikation bei Pocketpair, dass Palfarm der große Spin-Off der Reihe und deshalb bevorzugt zu behandeln ist, während Palworld: More Than Just Pals ein etwas außer Kontrolle geratener Aprilscherz und die Mobile-Spiele extern entwickelte Spiele sind.

via GamesRadar, Bildmaterial: Palworld: Palfarm, Pocketpair