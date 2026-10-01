Süßes oder Saures: Pokémon Pokopia feiert sein erstes Halloween-Event

Es wird schaurig in Pokémon Pokopia. Das „Switch 2“-exklusive Pokémon-Abenteuer feiert in diesem Jahr sein erstes Halloween und bekommt dafür ein eigenes zeitlich begrenztes Event.

„Irrbis’ süße Überraschungen“ findet vom 17. Oktober um 05:00 Uhr bis zum 1. November 2026 um 04:59 Uhr Ortszeit statt. Im Mittelpunkt stehen dabei – wenig überraschend – Irrbis und jede Menge Süßigkeiten.

Erschreckt Pokémon für Kürbislollis

Während des Events wartet Irrbis in der Nähe wiederaufgebauter Pokémon-Center. Wer sich mit ihm anfreundet, kann anschließend Kürbislollis sammeln.

Dafür benötigt ihr die Attacke Imitator von Zorua, die ihr in Trübküstia erlernen könnt. Damit verwandelt ihr euch in verschiedene Objekte und wartet darauf, dass sich ahnungslose Pokémon nähern. Im richtigen Moment springt ihr hervor und erschreckt sie – als Belohnung gibt es Kürbislollis. Süßes oder Saures also.

Die gesammelten Lollis könnt ihr beim Pokémon-Center gegen spezielle Halloween-Möbel und Dekorationen eintauschen. Mit der richtigen Zusammenstellung lässt sich außerdem ein Habitat errichten, das Pumpdjinn, die Entwicklung von Irrbis, anlockt.

Wer die beiden Pokémon ins eigene Städtchen holt, muss sich nach Halloween übrigens nicht wieder von ihnen verabschieden: Irrbis und Pumpdjinn bleiben auch nach dem Ende des Events dort wohnen.

In den vergangenen Wochen bekam das Spiel übrigens seine erste Erweiterung spendiert, die zweite soll dabei auch schon bald folgen.

via Polygon, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo