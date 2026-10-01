Ocarina of Time trifft Soulslike – und eine kleine Maus: Diese Steam-Demo macht neugierig

Was würde passieren, wenn man den Charme eines N64-Zeldas mit der grundlegenden Struktur eines Soulslikes verbindet und anschließend eine kleine Maus hineinsetzt? Ungefähr so lässt sich Mouseward beschreiben, das derzeit mit einer kostenlosen Demo auf Steam ausprobiert werden kann. Wir hatten das Spiel bereits im Oktober letzten Jahres behandelt.

GameRant-Autor Matthew Wilkins hat sich den Titel von Finite Reflection Studios angesehen und zeigt sich überraschend angetan. Gerade weil er mit modernen Retro-Spielen normalerweise wenig anfangen könne, habe ihn Mouseward mit seiner bewusst einfachen Struktur umso mehr erwischt.

Ocarina of Time trifft Soulslike

Ihr übernehmt die Rolle eines Mouse Guard (dt. Mäusewächters), der im Kampf gefallen ist und durch die magische Kraft eines verheerenden Sternenfalls wiederbelebt wird. Anschließend geht es erneut hinaus, um das zerstörte Königreich zu beschützen.

Das Kampfsystem erinnert dabei an ein bewusst reduziertes Soulslike: Ausdauer verwalten, angreifen, ausweichen, blocken und parieren. Zur Auswahl stehen in der Demo unter anderem Schwert, Dolch und ein für die kleine Maus geradezu gewaltiger Hammer. Später kommt außerdem ein Bogen hinzu, der auch zur Interaktion mit der Umgebung dient.

Lagerfeuer dienen als Checkpoints und nur dort lässt sich die Ausrüstung wechseln. Gefundene Fallen Stars fließen wiederum in einen Fähigkeitenbaum, während Münzen bei einem mysteriösen Händler ausgegeben werden können.

Vor allem die Welt überzeugt

Den stärksten Zelda-Vergleich zieht GameRant allerdings bei der Erkundung. Versteckte Vorsprünge, Leitern, mit Pfeilen durchtrennbare Seile, Abkürzungen und verschlungene Wege sollen immer wieder dazu verleiten, den offensichtlichen Pfad zu verlassen.

Dazu kommt die bewusst „klobige“ N64-Optik, die laut Wilkins erstaunlich gut zur düsteren und gleichzeitig irgendwie gemütlichen Atmosphäre passt. Weil ihr eine winzige Maus steuert, wirken Bäume, Gebäude und Gegner zusätzlich riesig.

Ob diese vergleichsweise einfache Formel auch über ein komplettes Spiel hinweg funktioniert, muss sich noch zeigen. Einen Veröffentlichungstermin besitzt Mouseward bislang nämlich nicht. Die kostenlose Demo ist aber bereits auf Steam erhältlich – und zumindest GameRant scheint sie nur schwer wieder aus der Hand gelegt zu haben.

Der Demo-Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Mouseward, Mad Mushroom, Finite Reflection