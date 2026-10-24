Pokémon Pokopia: Dieses praktische Feature dürfte Minecraft-Fans bekannt vorkommen

Wer schon einmal stundenlang in Minecraft gebaut hat, kennt das Problem: Man ist gerade mitten in einem größeren Bauprojekt und plötzlich fehlt ein bestimmtes Material. Natürlich liegt es ausgerechnet in einer Kiste am anderen Ende der Spielwelt.

Auch in Pokémon Pokopia wird fleißig gesammelt, gebaut und gebastelt. Schließlich sollen die Lebensräume der Pokémon gestaltet und die verschiedenen Gebiete wieder auf Vordermann gebracht werden.

Doch das gemütliche Aufbau-Abenteuer hat eine praktische Lösung für das lästige Hin und Her gefunden. Und die dürfte insbesondere Minecraft-Fans ziemlich bekannt vorkommen.

Ein kleiner Trick mit großer Wirkung

Die Rede ist von den sogenannten Portalkapseln. Diese besonderen Lagerbehälter ermöglichen es, auf eingelagerte Gegenstände von verschiedenen Standorten aus zuzugreifen. Das funktioniert sogar über unterschiedliche Gebiete hinweg.

Wer also Materialien für ein neues Pokémon-Habitat benötigt, muss nicht erst zu der Kiste zurücklaufen, in der die benötigten Ressourcen ursprünglich verstaut wurden. Stattdessen genügt der Zugriff auf eine andere Portalkapsel. Dieses neue Feature ist seit dem großen 2.0-Update im Spiel verfügbar.

Das Prinzip erinnert stark an die Endertruhen aus Minecraft. Auch dort können SpielerInnen an verschiedenen Orten auf denselben persönlichen Lagerbestand zugreifen.

Eine vergleichbare Idee gibt es übrigens auch in Stardew Valley. Dort erfüllen die sogenannten Junimo-Kisten eine ähnliche Funktion, werden allerdings erst relativ spät im Spiel verfügbar.

Pokémon Pokopia ist seit dem 5. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Aktuell läuft übrigens noch ein thematisches Halloween-Event im Spiel bis zum 1. November.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo