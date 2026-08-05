Warum das heutige Gratis-Update zu Pokémon Pokopia fast wichtiger ist als der neue DLC

Heute ist es endlich so weit: Mit „Pokémon Pokopia: Erweiterungspass, Teil 1: Blubbmeeria“ erscheint die erste große Erweiterung für den „Switch 2“-Hit. Doch auch SpielerInnen ohne Erweiterungspass gehen nicht leer aus. Das kostenlose Update auf Version 2.0.0 bringt eine neue Funktion, die das gesamte Spielerlebnis nachhaltig verändert.

Taucher macht plötzlich die gesamte Spielwelt größer

Blubbmeeria mit einer neuen Unterwasserstadt, zusätzlichen Pokémon, Quests, Möbeln, Outfits und weiteren Inhalten lockt, steht im kostenlosen Update die Attacke Taucher im Mittelpunkt.

Mit ihr kann Ditto dauerhaft unter Wasser bleiben und dort nicht nur frei erkunden, sondern auch Gebäude errichten, Felder anlegen und sogar Bahngleise bis auf den Meeresboden verlegen. Gewässer sind damit nicht länger bloße Hindernisse oder Dekoration, sondern werden zu vollwertigem Bauland.

Das bedeutet auch, dass bestehende Inseln und Regionen völlig neu gestaltet werden können. Seen, Flüsse oder Küsten lassen sich nun in große Bauprojekte integrieren und bieten deutlich mehr kreativen Freiraum als bisher.

Blubbmeeria liefert Inhalte – Taucher verändert das gesamte Spiel

Natürlich bietet der kostenpflichtige DLC die größere Menge an neuen Inhalten. Mit Blubbmeeria erwarten euch unter anderem die Unterwasserstadt selbst, neue Pokémon wie Robball, Hydropi, Lampi und Manaphy, Wassermelonen als neue Nutzpflanze, Smoothies, schwebende Baublöcke sowie zahlreiche neue Möbel und Outfits.

Dennoch könnte das kostenlose Update langfristig sogar den größeren Einfluss haben. Während die Erweiterung vor allem neue Inhalte ergänzt, erweitert Taucher die Möglichkeiten der gesamten Spielwelt. Jeder größere See und jedes Meer wird damit zu einer neuen Baufläche – unabhängig davon, ob ihr den Erweiterungspass besitzt oder nicht.

Noch mehr im Gepäck

Neben der neuen Unterwassermechanik bringt Version 2.0.0 außerdem zahlreiche Komfort- und Anpassungsfunktionen mit sich. So gibt es neue Gegenstände wie die Portalkapsel und einen Tresor, fünf zusätzliche Haarfarben, zwei neue Emotes sowie das neue dynamische Ditto-Muster.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Verbesserungen am Bausystem vorgenommen – etwa eine präzisere Platzierung von Fenstern und Türen, weitere färbbare Möbel und Dekorationen sowie die Möglichkeit, Gegenstände komfortabler zwischen Tasche und Lager zu verschieben. Ergänzt wird das Update durch neue Kameraoptionen gegen Motion Sickness sowie verschiedene Einstellungen, die die Steuerung und Bedienung weiter verbessern.

Die detaillierten Patch-Notes findet ihr hier. Mit dem Update werden auch einige Fehler behoben. Schaut doch mal rein.

via GameRant, Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo