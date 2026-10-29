The Duskbloods: FromSoftware muss das „Switch 2“-Exklusivspiel verschieben

Man hatte es schon fast kommen sehen. Eigentlich sollte The Duskbloods, das düstere PvPvE-Mehrspielerspiel von FromSoftware, noch 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Doch daraus wird nun nichts mehr.
Nachdem erst im August ein Netzwerktest stattgefunden hatte, gibt es jetzt die ernüchternde Nachricht: FromSoftware hat die Veröffentlichung offiziell auf 2027 verschoben.
Das gab das Entwicklerstudio in einem Statement auf Twitter bekannt. Demnach befindet sich die Entwicklung zwar bereits in der finalen Anpassungsphase, allerdings benötigt das Team noch etwas mehr Zeit.
Netzwerktest führt zu weiteren Anpassungen
Wie FromSoftware erklärt, habe man während des Netzwerktests großes Interesse an den grundlegenden Spielmechaniken festgestellt. Besonders das Kampfsystem, die strategische Tiefe und die Möglichkeiten, den eigenen Spielstil auszudrücken, seien dabei im Mittelpunkt gestanden.
Genau diese Aspekte möchte das Studio nun weiter verbessern. Dafür sollen insbesondere die Spielregeln und das Balancing noch einmal überarbeitet werden.
„Obwohl sich die Entwicklung von The Duskbloods bereits in der letzten Feinabstimmungsphase befindet, haben wir beschlossen, den Veröffentlichungszeitraum auf 2027 zu verschieben“, heißt es im offiziellen Statement.
Gleichzeitig entschuldigt sich FromSoftware bei allen Fans, die bereits auf die Veröffentlichung warten, und bedankt sich für deren Geduld und Unterstützung.
Ein konkreter neuer Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. The Duskbloods soll nun irgendwann 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen.
Bildmaterial: The Duskbloods, From Software
3 Kommentare
War abzusehen nachdem wieder so viel darüber geschwiegen wurde. Das Spiel an sich interessiert mich aber null. Ich warte weiterhin wieder auf ein schöne singleplayer Spiel von Fromsoftware, am besten wieder mit genialen Level design und keiner Open World. Das wäre echt ein Traum.
Hätte man das Spiel in diesem Zustand veröffentlicht, hätte der Name From Software denke ich erstmals einen richtigen Imageschaden hinnehmen müssen. Von miserabler Verbindung (die man noch auf den Stresstest schieben kann) hin zu Input-Lags und miserabler Framerate. Also ähnlich wie bei der angekündigten Version von Elden Ring für Switch 2, die dann verschoben wurde und zum Glück nun in deutlich besserem Zustand erschienen ist. Auch wenn dafür natürlich ein ganz anderes Studio verantwortlich war.
Aber hier müsste ja FS direkt die Finger im Spiel haben. Und auch wenn das Spiel einiges an Potential mitbringt (deutlich mehr sogar als Nightreign), es ist und bleibt eben relativ limitiert in dem, was es so kann. Wie werden die das Spiel bepreisen? Denke, darauf wird es auch noch ankommen.
Gemessen an dem Netzwerktest ist dieses Spiel denke ich noch weit von einem Release entfernt. Gut, dass sie das auch eingesehen haben.
Wenig überraschend, aber für mich auch nicht weiter schlimm. Seit dem Netzwerktest weiß ich, dass The Duskbloods mit seinem PvP-Fokus nichts für mich ist. Ich hätte von FromSoftware ohnehin lieber mal wieder ein neues Singleplayer-Spiel. 😄