The Duskbloods: FromSoftware muss das „Switch 2“-Exklusivspiel verschieben

Man hatte es schon fast kommen sehen. Eigentlich sollte The Duskbloods, das düstere PvPvE-Mehrspielerspiel von FromSoftware, noch 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Doch daraus wird nun nichts mehr.

Nachdem erst im August ein Netzwerktest stattgefunden hatte, gibt es jetzt die ernüchternde Nachricht: FromSoftware hat die Veröffentlichung offiziell auf 2027 verschoben.

Das gab das Entwicklerstudio in einem Statement auf Twitter bekannt. Demnach befindet sich die Entwicklung zwar bereits in der finalen Anpassungsphase, allerdings benötigt das Team noch etwas mehr Zeit.

Netzwerktest führt zu weiteren Anpassungen

Wie FromSoftware erklärt, habe man während des Netzwerktests großes Interesse an den grundlegenden Spielmechaniken festgestellt. Besonders das Kampfsystem, die strategische Tiefe und die Möglichkeiten, den eigenen Spielstil auszudrücken, seien dabei im Mittelpunkt gestanden.

Genau diese Aspekte möchte das Studio nun weiter verbessern. Dafür sollen insbesondere die Spielregeln und das Balancing noch einmal überarbeitet werden.

„Obwohl sich die Entwicklung von The Duskbloods bereits in der letzten Feinabstimmungsphase befindet, haben wir beschlossen, den Veröffentlichungszeitraum auf 2027 zu verschieben“, heißt es im offiziellen Statement.

Gleichzeitig entschuldigt sich FromSoftware bei allen Fans, die bereits auf die Veröffentlichung warten, und bedankt sich für deren Geduld und Unterstützung.

Ein konkreter neuer Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt. The Duskbloods soll nun irgendwann 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Bildmaterial: The Duskbloods, From Software