Sony nutzt bereits seit vielen Jahren KI und nennt sie eine wichtige Basistechnologie

Sony experimentiert seit vielen Jahren mit Erfolg mit KI-Technologien, auch in eigenen Spielen. In einer aktuellen Q&A-Runde am Rande des Shareholder-Meetings bestätigt Sony diesen Ansatz und erklärt ihn im Detail.

Sony-Präsident und CEO Hideaki Nishino meint beispielsweise: „Wir sehen KI auch als eine wichtige Basistechnologie, die unsere Strategie unterstützt. KI hilft uns bereits in verschiedenen Bereichen, indem sie die Entwicklungseffizienz verbessert, das Spielerlebnis optimiert, die Auffindbarkeit von Inhalten erhöht und es Kreativen ermöglicht, reichhaltigere Inhalte zu erstellen.“

KI-Technologie sei für Sony deshalb eine spannende, langfristige Chance. Auch Betrugsmaschen im PlayStation Store könne man so einfacher identifizieren, da die KI schneller Muster erkennt als Menschen.

Im kreativen Bereich sieht man KI dagegen als Werkzeug, das wiederholende Aufgaben reduziert und schnellere Iterationen ermöglicht. Möglich sei das vor allem durch Platzhalter-Assets in den frühen Produktionsstadien – etwa zunächst künstliche Stimmen statt echter Synchronsprecher. Dass Reste dieser Platzhalter am Ende auch im fertigen Spiel verbleiben, wird man auch bei Sony vermeiden wollen.

Sony bestätigt, dass man KI bereits seit vielen Jahren tief in die Entwicklungsprozesse integriert. KI nehme zunehmend Einfluss auf immersivere Spielerlebnisse, bei denen Charaktere und Welten durch KI-Fähigkeiten verbessert werden.

Man möchte weiterhin auf grundlegender Ebene mit kleineren, KI-zentrierten Initiativen experimentieren. So bleibe man auf dem aktuellen Stand der KI-Entwicklungen und könne sie gegebenenfalls auch bei der Gestaltung zukünftiger Spielerlebnisse nutzen.

via GamesRadar (2), Sony, Bildmaterial: Horizon Zero Dawn Remastered, Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment