Ace Combat 8 erzielt weltweit Rekorde, aber in Japan stottert der Motor etwas

Wir blicken zurück auf die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 28. September bis zum 4. Oktober 2026. Auch in der zurückliegenden Woche war einiges los. Mit Ace Combat 8 und der Neuauflage von Dynasty Warriors 3 gab es zwei starke Neueinsteiger.

Bandai Namco hat bereits verkündet, dass Ace Combat 8 die Marke von einer Million verkauften Exemplaren so schnell wie kein anderer Titel in der Geschichte des Franchise erreicht hat. In Japan fährt die PS5-Version im Handel insgesamt 63.013 Einheiten ein.

Während Ace Combat 8 weltweit glänzt, stottert der Motor in Japan. Die verkauften Einheiten reichen zwar locker für den ersten Platz, aber serienintern steht Ace Combat 8 relativ mies da. Der Vorgänger hatte sich in seiner ersten Verkaufswoche allein auf PS4 fast 160.000 Mal verkauft.

Die Neuauflage der „Musou-Wiege“ Dynasty Warriors 3 verkaufte sich für PS5 18.724 Mal, für Switch 2 gingen weitere 11.684 Einheiten über die Ladentheken. Auch kein Raketenstart. Dynasty Warriors Origins startete zuletzt für beide Plattformen vor gar nicht so langer Zeit mit kumuliert über 70.000 Einheiten.

Die aktuelle Top 10:

[PS5] Ace Combat 8: Wings of Theve (Bamco, 10/02/26) – 63.013 (New) [PS5] Dynasty Warriors 3 Remastered (Koei Tecmo, 10/01/26) – 18.724 (New) [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 15.894 (1.065.816) [SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (09/17/26) – 12.787 (166.646) [SW2] Minecraft Dungeons II (Microsoft, 09/30/26) – 12.093 (New) [SW2] Dynasty Warriors 3 Remastered (Koei Tecmo, 10/01/26) – 11.684 (New) [SW2] Derby Stallion 2 (GAME ADDICT, 09/24/26) – 7.819 (37.155) [SW2] Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo, 10/01/26) – 5.780 (New) [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 5.403 (676.605) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 5.318 (1.623.422)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 26,200 (6.386.553)

PS5 Digital – 12.210 (1.458.522)

Switch OLED – 3.461 (9.641.926)

Switch Lite – 3,255 (7.039.626)

Switch – 988 (20.312.994)

PS5 Pro – 456 (370.654)

Xbox X Digital – 353 (34.162)

Xbox Series X – 225 (329.211)

PlayStation 5 – 102 (5.920.435)

Xbox Series S – 34 (343.074)

via Gematsu, Bildmaterial: Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco