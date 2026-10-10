Ace Combat 8 erzielt weltweit Rekorde, aber in Japan stottert der Motor etwas

Wir blicken zurück auf die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 28. September bis zum 4. Oktober 2026. Auch in der zurückliegenden Woche war einiges los. Mit Ace Combat 8 und der Neuauflage von Dynasty Warriors 3 gab es zwei starke Neueinsteiger.
Bandai Namco hat bereits verkündet, dass Ace Combat 8 die Marke von einer Million verkauften Exemplaren so schnell wie kein anderer Titel in der Geschichte des Franchise erreicht hat. In Japan fährt die PS5-Version im Handel insgesamt 63.013 Einheiten ein.
Während Ace Combat 8 weltweit glänzt, stottert der Motor in Japan. Die verkauften Einheiten reichen zwar locker für den ersten Platz, aber serienintern steht Ace Combat 8 relativ mies da. Der Vorgänger hatte sich in seiner ersten Verkaufswoche allein auf PS4 fast 160.000 Mal verkauft.
Die Neuauflage der „Musou-Wiege“ Dynasty Warriors 3 verkaufte sich für PS5 18.724 Mal, für Switch 2 gingen weitere 11.684 Einheiten über die Ladentheken. Auch kein Raketenstart. Dynasty Warriors Origins startete zuletzt für beide Plattformen vor gar nicht so langer Zeit mit kumuliert über 70.000 Einheiten.
Die aktuelle Top 10:
- [PS5] Ace Combat 8: Wings of Theve (Bamco, 10/02/26) – 63.013 (New)
- [PS5] Dynasty Warriors 3 Remastered (Koei Tecmo, 10/01/26) – 18.724 (New)
- [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 15.894 (1.065.816)
- [SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (09/17/26) – 12.787 (166.646)
- [SW2] Minecraft Dungeons II (Microsoft, 09/30/26) – 12.093 (New)
- [SW2] Dynasty Warriors 3 Remastered (Koei Tecmo, 10/01/26) – 11.684 (New)
- [SW2] Derby Stallion 2 (GAME ADDICT, 09/24/26) – 7.819 (37.155)
- [SW2] Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo, 10/01/26) – 5.780 (New)
- [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 5.403 (676.605)
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 5.318 (1.623.422)
Die Hardware-Charts:
- Switch 2 – 26,200 (6.386.553)
- PS5 Digital – 12.210 (1.458.522)
- Switch OLED – 3.461 (9.641.926)
- Switch Lite – 3,255 (7.039.626)
- Switch – 988 (20.312.994)
- PS5 Pro – 456 (370.654)
- Xbox X Digital – 353 (34.162)
- Xbox Series X – 225 (329.211)
- PlayStation 5 – 102 (5.920.435)
- Xbox Series S – 34 (343.074)
via Gematsu, Bildmaterial: Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco
2 Kommentare
Zeigt halt mal wieder das japan einfach hkein Geschmack hat, so ein Meisterwerk liegen zu lassen
Ne im ernst. So sehr ich japanische Spiele mag, so weit weg ist auch mein persönlicher Geschmack vom Japanischen Mainstream. Ich kann sogar fast danach gehen wenn ein Spiel nicht so erfolgreich in japan ist, dann wird es mir wahrscheinlich sogar gefallen und anderesherum klappt das meisten auch. Mit 99% der super erfolgreichen Spiele in japan heutzutage könntest du mich jagen.
Naja zum Glück hat ja Ace Combat 8 international den Erfolg bekommen den es verdient hat, sodass japan eh irrelevant geworden ist und ich mich auch auf ein 9. Teil freuen kann.
Ich glaube in Japan ist man mittlerweile in der digitalen Ära gelandet. Ace Combat 7 hat sich um die 200.000 Einheiten in Japan in der 1. Woche verkauft und am Monatsende 250.000. Hier sind es ungefähr 60.000 Einheiten. Ich glaube nicht, dass es da eine große Abkehr gab. Entweder hat man digital zugregriffen (hat ja Battle Pass Inhalte und soll online stärker gegliedert sein als alle Teile davor), oder falls die Zahl wirklich niedrig ist, dann kannibalisieren sich die Veröffentlichungen durch den GTA-Release. Man sieht auch, dass sich die PS5 besser verkauft, das lag wohl an den qualitativen Titel in diesen und letzten Monat. 60.000 Einheiten für einen Nicht-First Party Titel ist für heutige Famitsuverhältnisse schon ziemlich hoch.
Ich bin froh, dass sich Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Bossted sich relativ gut verkauft haben mit 3.000 Einheiten. Für einen einfachen Shmup-Port ist das eine ordentliche Zahl.