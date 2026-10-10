Final Fantasy VII Revelation stellt Shiva vor – aber nicht die, an die ihr jetzt denkt

Final Fantasy VII Revelation lässt derzeit keine Gelegenheit aus, dabei ist der Launch noch etwa sechs Monate hin. Auch bei der New York Comic Con gab es in dieser Woche ein Panel – und wieder ein paar Neuigkeiten.

So wurde bekannt gegeben, dass „Critical Role“-Actor Marisha Ray dem Cast des Spiels beitritt. Präsentiert wurde sie ausgerechnet in einer Szene mit Vincent Valentine, der bekanntermaßen von Matt Mercer gesprochen wird – dem Partner von Marisha Ray.

Und wem leiht Ray ihre Stimme? Es ist Shiva, allerdings nicht die Shiva, an die ihr jetzt denkt. Nicht die Beschwörung. Marisha Ray spricht Polydroid-Shiva. Ihr erinnert euch an die Polygon-Versionen von Cloud und Co. in Fort Condor in Final Fantasy VII Rebirth? So sieht auch Polydroid-Shiva aus.

Wir lernen sie offensichtlich in Gold Saucer kennen. Und zwar, und die dritte Neuigkeit, offenbar direkt vor dem Snowboarding-Minispiel. Dass dieses auch im finalen Remake-Teil vertreten sein würde, hatte Naoki Hamaguchi schon angedeutet, bevor „Revelation“ überhaupt enthüllt wurde.

Snowboard in Gold Saucer

Gleichwohl, eine Überraschung ist’s natürlich nicht. Dass das Snowboard-Minispiel (nach seiner mutmaßlichen Einführung während der Story) auch in Gold Saucer erneut spielbar sein wird, ist damit aber auch bestätigt. Und wie es aussieht, hat Square Enix auch eine kleine, neue Story ringsherum gestrickt.

„Wir haben eine Originalgeschichte für die Snowboard-Attraktion im Gold Saucer erstellt, die Vincent beinhaltet. Wir hoffen auch, dass die Fans die Interaktionen zwischen Matt Mercer und Marisha Ray genießen werden“, kommentiert Naoki Hamaguchi bei Twitter.

Unten seht ihr einen Mitschnitt des Panels in einem Youtube-Video. Square Enix zeigte die Szene später auch noch einmal mit Sprachausgabe bei Instagram, dieses Video findet ihr unter anderem hier bei Twitter.

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Mitschnitt des Panels:

via Kotaku, IGN, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix