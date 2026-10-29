South Park enthüllt ein völlig absurdes „Gameplay-Feature“ zu Grand Theft Auto VI

Werbung braucht Grand Theft Auto VI eigentlich nicht. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet das neue GTA neue Marketing-Maßstäbe setzt. Nachdem man vor einigen Tagen bekannt gab, dass man mal eben das NBA-Team Miami Heat kapert, das sich einen Abend lang „Vice City“ nennt, nimmt man nun die nächste Stufe.

Während Fans weiterhin auf neue Einblicke in Grand Theft Auto VI warten, hat Rockstar Games jetzt tatsächlich frisches Gameplay veröffentlicht. Allerdings nicht über einen neuen Trailer, eine Präsentation oder die üblichen Social-Media-Kanäle.

Stattdessen gab es die neuen Spielszenen ausgerechnet in der neuesten Folge von South Park zu sehen. Und was Rockstar dort präsentiert, ist ziemlich absurd. Im Mittelpunkt steht nämlich Hundekot. Ja, richtig gelesen.

GTA 6 zeigt ein ziemlich „ungewöhnliches“ Gameplay-Feature

Der rund 20 Sekunden lange Ausschnitt beginnt mit einem Hund, der sein Geschäft am Strand verrichtet. Anschließend hebt ein Passant den Hundekot auf.

Dann kommt GTA-6-Protagonist Jason ins Spiel. Zunächst wirft er einen Gegenstand auf den Passanten, bevor er selbst den Hundekot aufhebt und seinem Gegenüber damit ins Gesicht schlägt. Die Reaktion fällt entsprechend entsetzt aus.

Ob man dieses Feature unbedingt gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Immerhin zeigt Rockstar damit einmal mehr, wie viel Wert das Studio offenbar auf die kleinen, manchmal ziemlich fragwürdigen Details seiner Spielwelt legt.

Dass Rockstar tatsächlich an dem Auftritt beteiligt war, legen auch die Credits der South-Park-Folge nahe. Dort wird dem Entwicklerstudio ausdrücklich gedankt.

Sogar eine Anspielung auf GTA 5 steckt darin

Besonders interessant ist allerdings ein kleines Detail, das langjährigen GTA-Fans bekannt vorkommen dürfte. Die Sprecherin, die das neue Gameplay in der South-Park-Folge begeistert kommentiert, ist nämlich Tish Hicks. Sie war bereits 2013 im offiziellen Gameplay-Video zu GTA 5 zu hören.

Damit ist der ungewöhnliche Auftritt nicht nur eine ziemlich kuriose Marketingaktion, sondern gleichzeitig eine kleine Hommage an die damalige Präsentation des Vorgängers.

Erst vor wenigen Wochen gab es noch reichlich Diskussionen um einen erweiterten Einblick in GTA 6, der zunächst relativ exklusiv über Netflix veröffentlicht wurde. Nun geht Rockstar mit South Park erneut einen ungewöhnlichen Weg.

via GamesRadar, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games