Das zauberhafte Witchbrook erscheint erst 2026 – dafür gibt es neue Einblicke

Das gemütliche Zauberschulen-RPG Witchbrook lässt weiter auf sich warten. Wie Publisher Chucklefish in einem neuen Blogpost bekanntgaben, erscheint das Spiel nun erst 2026 – ursprünglich war noch eine Veröffentlichung für Winter 2025 geplant.

Ganz überraschend kommt das allerdings nicht: Das Projekt befindet sich bereits seit Jahren in Entwicklung, und die Macher setzen auf ein bewusst entschleunigtes Arbeitstempo. Laut Studio soll weiterhin ohne Crunch gearbeitet werden, außerdem gilt im Team eine Vier-Tage-Woche. Das Ziel: ein entspannter Entwicklungsprozess für ein ebenso entspanntes Spiel.

Ein erster Blick auf Mossport

Damit Fans die Wartezeit etwas besser überstehen, gab es immerhin etwas Neues zu sehen – nämlich die erste interaktive Karte der Spielwelt Mossport. Auf dieser sieht man verschiedene Regionen, darunter das Student Village unterhalb der Zauberschule, die goldenen Strände von Parasol Sands oder die friedlichen Wälder von Shadhollow Forest.

Witchbrook soll eine lebendige, miteinander verbundene Welt bieten, die an Spiele wie Stardew Valley erinnert – nur eben mit Magie, Ritualen und Hexenalltag. Laut Chucklefish gehe die Entwicklung „gut voran“, man wolle aber „die nötige Zeit nehmen, um die Welt wirklich lebendig wirken zu lassen“.

Ein kleiner Trost: Noch in diesem Jahr soll es ein weiteres Dev-Blog-Update zur Charakteranpassung geben. Außerdem sollen noch neue Plattformen und unterstützte Sprachen angekündigt werden. Und wer weiß – vielleicht erfahren wir dann auch, wann genau das Spiel erscheinen wird.

Bildmaterial: Witchbrook, Chucklefish, Robotality