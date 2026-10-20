Final Fantasy X: Square Enix feiert das Jubiläum mit neuem, noblen Merchandise

Final Fantasy X feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Square Enix feierte das unter anderem mit einer Neuauflage von Final Fantasy X | X-2 HD Remaster für Nintendo Switch 2 und neuem Merchandise.

Dazu gehörten neue Plüschtierchen, verschiedene Musik-Veröffentlichungen und etwa eine Special Collection zum Sammelkartenspiel. Jetzt wird die Liste um einen weiteren Eintrag reicher: noble Armbanduhren.

Square Enix arbeitet dafür mit dem schweizerischen Hersteller Tendence zusammen, der speziell in Japan hohes Ansehen genießt. Grund dafür dürften vor allem die zahlreichen Kollaborationen mit Popkultur-Marken sein.

Markant für Tendence-Uhren sind die übergroßen Zahlen, die freischwebend wirken und auch bei den Jubiläumsmodellen zu Final Fantasy X wieder zum Einsatz kommen. Eines der Modelle ist Tidus gewidmet, das andere Yuna.

Als Basis dient jeweils das beliebte Tencence-Modell De’Color. Das Tidus-Modell ist inspiriert vom Meer, zeigt sein ikonisches Schwert Bruderherz und das Ultima-Schwert sowie ein Logo der Zanarkand Abes und eine kleine Blitzball-Miniatur. Yunas Modell erinnert visuell an das berühmte Ritual des Mediums, bildet zudem ihre Solaris-Waffe Nirvana, den Magister-Stab und ikonische Blütenverzierungen ab.

Die Tidus-Uhr kostet 69.300 Yen, etwa 390 Euro. Die Yuna-Uhr wird im Tendence-Store mit nur 53.900 Yen, etwa 300 Euro, ausgewiesen. Tendence liefert nur über Dienstleister in den Westen. Aktuell nimmt auch Importspezialist Meccha-Japan noch Vorbestellungen für die Yuna-Uhr* und die Tidus-Uhr* entgegen.

Bildmaterial: Tendence