Für Geld machen sie alles – NieR erhält den nächsten Gastauftritt und diesmal wird’s gruselig

Es gibt vermutlich nur wenige Spiele, die in den vergangenen Jahren so fleißig auf Crossover-Tour waren wie NieR: Automata. Von Final Fantasy XIV über Fall Guys bis Overwatch 2 und sogar Azur Lane (Artikelbild) waren 2B und Co. schon an den unterschiedlichsten Orten zu Gast.

„Für Geld sagen wir zu allem Ja“, witzelte einst der offizielle NieR-Account bei Twitter. Und nun steht bereits die nächste Kooperation an. Diesmal verschlägt es die Androiden in die Welt von Dead by Daylight.

Entwickler Behaviour Interactive hat über den offiziellen Account des Horror-Spiels mehrere Teaser veröffentlicht, die ziemlich eindeutig in Richtung NieR: Automata zeigten. Inzwischen wurde dies auch bestätigt. Das Event soll am 6. Oktober beginnen. NieR-Schöpfer Yoko Taro kommentierte die Kollaboration inzwischen auch selbst auf Twitter.

Es kam, wie es kommen musste

Zunächst kündigte Behaviour Interactive auf ziemlich kryptische Weise neue Inhalte an. Fans fiel dabei schnell auf, dass die verwendete Schriftart verdächtig nach jener aus NieR: Automata aussieht.

Es folgte ein weiterer Teaser – und der machte die Sache noch eindeutiger. Sowohl Schriftart als auch die Gestaltung des Hintergrunds erinnern stark an die Benutzeroberfläche der YoRHa-Systeme aus NieR: Automata. Kurz darauf kam die Bestätigung.

Was genau das Crossover umfasst, bleibt allerdings offen. Die Erwähnung der vier Survivor im Teaser lässt vermuten, dass bestehende Charaktere entsprechende NieR-Kosmetik beziehungsweise Skins erhalten könnten, anstatt dass komplett neue Survivor eingeführt werden.

Inzwischen gab es auch einen ersten kleinen Blick auf die Kollaboration. Viele Fans vermuten allerdings, dass es sich hier um Skins für bestehende Figuren handelt.

NieR: Automata macht eben überall mit

Überraschend ist die Zusammenarbeit jedenfalls kaum. NieR: Automata hat sich in den vergangenen Jahren zu einem ausgesprochen beliebten Crossover-Partner entwickelt, während Dead by Daylight seinerseits regelmäßig andere große Marken in den eigenen Horror-Kosmos holt.

Welche Charaktere und Outfits tatsächlich Teil der Zusammenarbeit werden, muss Behaviour Interactive allerdings noch verraten. Dead by Daylight ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC und Nintendo Switch erhältlich und hat dieses Jahr sogar schon sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert.

via The Gamer, Bildmaterial: Azur Lane, Yostar