Überzeugungsarbeit geleistet: „Silent Hill“ soll die nächste Welle an Games erhalten

Jährlich gab es zuletzt ein neues Silent Hill. Angefangen mit den gemischt aufgenommenen Silent Hill Ascension und The Short Message ging es spätestens 2024 mit Silent Hill 2 steil. Es folgten Silent Hill f (2025) und Silent Hill: Townfall in diesem Jahr.

Wer noch vor 10 Jahren mit so einem Output gerechnet hätte, wäre wohl für verrückt erklärt worden. Doch Silent Hill ist das Comeback mehr als gelungen – und das war nur die erste Welle, wenn es nach Serien-Producer Motoi Okamoto geht.

„Alle drei Titel, die wir ursprünglich angekündigt hatten, konnten erfolgreich veröffentlicht werden, daher sind wir erleichtert“ merkt der Producer lachend an. „Sie haben auch viel Lob erhalten, und wir sind damit zufrieden.“ In einem aktuellen Interview mit der Famitsu (übersetzt von Game Observer) gab Okamoto einen vagen Blick in die Zukunft der Serie.

Okamoto fuhr fort: „Die erfolgreiche Einführung dieser ‚ersten Welle‘ ist eine große Erleichterung, aber wir machen hier nicht Halt; wir müssen schon an die zweite und dritte Welle denken. Wir können noch keine konkreten Details nennen, aber wir prüfen derzeit eine Reihe von Projekten.“

Führungskräfte schwer zu überzeugen

Nach dem Aus von Silent Hills (Hideo Kojima) war es laut Okamoto schwer, die Führungskräfte zu überzeugen, dass mehr Spiele der richtige Weg seien. Er persönlich hielt es nicht für richtig, es nur bei einem Remake (Silent Hill 2) zu belassen. „Wenn es nur eine Veröffentlichung gäbe, würden die Leute dann nicht denken, dass die Entwicklung wieder eingestellt wird?“, fragt Okamoto selbst.

Weiter geht’s zunächst mit einem weiteren Remake. Bloober Team wird nach dem Remake von Silent Hill 2 erneut mit Konami zusammenarbeiten. Bei Konami Press Start kündigte man 2025 eine Neuauflage des Erstlings an: „Silent Hill – in development“ hieß es damals. Details stehen aus.

via IGN, Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team