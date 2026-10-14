Überzeugungsarbeit geleistet: „Silent Hill“ soll die nächste Welle an Games erhalten

Jährlich gab es zuletzt ein neues Silent Hill. Angefangen mit den gemischt aufgenommenen Silent Hill Ascension und The Short Message ging es spätestens 2024 mit Silent Hill 2 steil. Es folgten Silent Hill f (2025) und Silent Hill: Townfall in diesem Jahr.
Wer noch vor 10 Jahren mit so einem Output gerechnet hätte, wäre wohl für verrückt erklärt worden. Doch Silent Hill ist das Comeback mehr als gelungen – und das war nur die erste Welle, wenn es nach Serien-Producer Motoi Okamoto geht.
„Alle drei Titel, die wir ursprünglich angekündigt hatten, konnten erfolgreich veröffentlicht werden, daher sind wir erleichtert“ merkt der Producer lachend an. „Sie haben auch viel Lob erhalten, und wir sind damit zufrieden.“ In einem aktuellen Interview mit der Famitsu (übersetzt von Game Observer) gab Okamoto einen vagen Blick in die Zukunft der Serie.
Okamoto fuhr fort: „Die erfolgreiche Einführung dieser ‚ersten Welle‘ ist eine große Erleichterung, aber wir machen hier nicht Halt; wir müssen schon an die zweite und dritte Welle denken. Wir können noch keine konkreten Details nennen, aber wir prüfen derzeit eine Reihe von Projekten.“
Führungskräfte schwer zu überzeugen
Nach dem Aus von Silent Hills (Hideo Kojima) war es laut Okamoto schwer, die Führungskräfte zu überzeugen, dass mehr Spiele der richtige Weg seien. Er persönlich hielt es nicht für richtig, es nur bei einem Remake (Silent Hill 2) zu belassen. „Wenn es nur eine Veröffentlichung gäbe, würden die Leute dann nicht denken, dass die Entwicklung wieder eingestellt wird?“, fragt Okamoto selbst.
Weiter geht’s zunächst mit einem weiteren Remake. Bloober Team wird nach dem Remake von Silent Hill 2 erneut mit Konami zusammenarbeiten. Bei Konami Press Start kündigte man 2025 eine Neuauflage des Erstlings an: „Silent Hill – in development“ hieß es damals. Details stehen aus.
1 Kommentar
Ich denke, das Team dahinter hat sich dieses Gefühl der "Erleichterung" dann auch redlich verdient. Zieht man so einen Schund wie Ascension und Return to Silent Hill ab, hatte man 4 grundverschiedene Spiele abgeliefert (ich rechne The Short Message nun einfach mal dazu), die alle ihre eigene Vision von Silent Hill verfolg haben. Dass das nicht jedem schmeckt, war auch klar und das ist auch ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, alle Fans zufriedenzustellen. Denn jedes einzelne Spiel davon hatte auch Elemente, die vielleicht sogar ausreichend waren, dass man dem jeweiligen Titel auch den Rücken kehrt. Der Thread im Forum ist ja wahrlich bunt geschmückt, was die Eindrücke angeht.
Ich bleibe dabei, für mich waren das absolut gelungene 3 Jahre, was Silent Hill angeht und ich hätte auch nicht damit gerechnet, jemals nochmal irgendwas positives über dieses Franchise zu berichten.
Jetzt muss man halt aufpassen, dass man bei kommenden Titeln nicht zu sehr in diese "Wir brauchen jährlich nun einen neuen Titel" rutscht. Man hatte nun einige Jahre Zeit gehabt, sich Studios und Personal für die neuen Projekte zu sichern, so, dass man auch 3 Jahre lang nun entspannt neue Titel veröffentlichen konnte. Aktuell scheint man aber über das Silent Hill 1 Remake noch nicht weit bei der Planung weiterer Titel zu sein. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht die Fehler von damals fortan wiederholen wird.
Persönlich hätte ich also kein Problem damit, wenn 2027 nichts neues von Silent Hill kommt oder man es einfach bei einer Collection belässt. Dazu hat man leider noch gar nicht gehört.
Wenn das, was wir nun hatten aber die Experimentierphase war wo man auch verschiedene Stile getestet hat, würde ich mir dann doch für kommende Titel etwas mehr Konstanz wünschen mit immer mal wieder kleineren Ausreißern in exotischere Gefilde. Solche Rohrkrepierer wie eben Ascension und Filme wie Return to Silent Hill sollte man tunlichst vermeiden.