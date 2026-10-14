Das neue Spiel des Stardew-Valley-Schöpfers wird anders – und der Entwickler erklärt jetzt, warum

Seit Jahren warten Fans von Stardew Valley gespannt auf das nächste große Projekt von Eric „ConcernedApe“ Barone. Mit Haunted Chocolatier möchte der Indie-Entwickler an die Stärken seines erfolgreichen Farming-Rollenspiels anknüpfen, das übrigens auch physisch für die „Switch 2” erscheint. Gleichzeitig möchte er aber auch neue Wege gehen.

Doch was genau unterscheidet die beiden Spiele eigentlich? In einem Interview mit GQ hat Barone jetzt etwas genauer erklärt, welche Richtung er mit Haunted Chocolatier einschlagen möchte. Und dabei dürfte vor allem eine bestimmte Gruppe von „Stardew Valley“-Fans hellhörig werden.

Mehr Action-RPG als Farming-Simulation

Wer in Stardew Valley seine Zeit am liebsten auf dem Bauernhof verbringt, Pflanzen anbaut und Beziehungen zu den DorfbewohnerInnen pflegt, dürfte bei Haunted Chocolatier einen etwas anderen Schwerpunkt vorfinden.

Denn Barone beschreibt sein neues Projekt zwar weiterhin als eine Art „Town Game“, allerdings mit deutlich stärkeren Action-RPG-Elementen.

„Es ist immer noch das, was ich ein Town Game nenne, aber es ist eher ein Action-RPG“, erklärt Barone. Im Mittelpunkt stünden vor allem Abenteuer, das Finden neuer Ausrüstung und die stetige Verbesserung des eigenen Charakters.

Auch Monster und Bosskämpfe sollen eine wichtige Rolle spielen. Damit richtet sich das Spiel laut Barone insbesondere an jene Fans, die in Stardew Valley am liebsten die Minen erkunden. „Es ist für die Leute in Stardew Valley, die in die Minen gehen“, bringt es der Entwickler auf den Punkt.

Statt einfach eine weitere Farming-Simulation zu erschaffen, möchte Barone also stärker auf Erkundung, Kämpfe und Charakterfortschritt setzen. Das vertraute Konzept einer lebendigen Spielwelt mit einer Stadt und ihren BewohnerInnen soll dabei aber erhalten bleiben.

Der Erfolg von Stardew Valley macht es nicht leichter

Im Interview sprach Barone außerdem über den Druck, der mit der Entwicklung seines nächsten Spiels verbunden ist. Als er damals an Stardew Valley arbeitete, gab es schließlich noch keine riesige Fangemeinde und keine Erwartungen, die er erfüllen musste. Heute sieht die Situation völlig anders aus.

„Ich habe damit zu kämpfen“, gibt Barone offen zu. Er wünsche sich, das Gefühl zurückzubekommen, das ihn während der Entwicklung seines ersten Spiels begleitet habe.

Mittlerweile wisse er jedoch, dass Millionen Menschen auf sein nächstes Projekt warten. Damit gehe auch die Sorge einher, mit bestimmten Designentscheidungen einen Teil dieser SpielerInnen zu enttäuschen.

Dennoch bietet ihm Haunted Chocolatier die Gelegenheit, sich kreativ in eine andere Richtung zu entwickeln und insbesondere jene Elemente auszubauen, die ihm offenbar selbst an Stardew Valley besonders gefallen.

Wann Haunted Chocolatier erscheinen wird, ist weiterhin unklar. Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung hat Barone weiterhin nicht genannt.

via GameRant, Bildmaterial: Haunted Chocolatier, ConcernedApe