Ein neues „DanMachi“-Videospiel entsteht mit Unterstützung des Originalautors

Fans von „Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?“, auch bekannt als DanMachi, dürfen sich auf ein weiteres Videospiel zur beliebten Anime- und Light-Novel-Reihe freuen. Wie das japanische Unternehmen enish jetzt bekannt gegeben hat, befindet sich mit Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Frontier Zero ein neues Projekt in Entwicklung.

Allzu viele Informationen gibt es bislang allerdings nicht. Immerhin stehen die Plattformen und ein grober Veröffentlichungszeitraum bereits fest: Frontier Zero soll 2027 weltweit für PCs sowie iOS- und Android-Geräte erscheinen.

Eine völlig neue Geschichte vom Originalautor

Die wohl interessanteste Information betrifft die Handlung. Denn Frontier Zero soll eine eigenständige Geschichte erzählen, die weder in der ursprünglichen Light Novel noch im Anime behandelt wurde.

Dabei ist auch Fujino Omori, der Autor der originalen DanMachi-Reihe, an der Entwicklung beteiligt. Die neue Geschichte entsteht in Zusammenarbeit mit ihm.

Welche Charaktere darin auftreten und welche Abenteuer auf die SpielerInnen warten, bleibt vorerst offen. Auch zum eigentlichen Gameplay hat sich enish noch nicht geäußert. Selbst das Genre wurde bislang nicht verraten.

Ob uns also ein Rollenspiel, ein Action-Abenteuer oder ein ganz anderes Spielkonzept erwartet, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Ganz neu ist DanMachi in der Spielewelt übrigens nicht. Mit Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate erschien bereits ein Action-RPG für Konsolen und PC. Dazu kamen Mobile-Titel wie DanMachi: Memoria Freese und Familia Myth Battle Chronicle. Mit Frontier Zero steht nun das nächste Spiel zur beliebten Anime-Reihe in den Startlöchern.

Weitere Informationen sollen folgen

In der offiziellen Ankündigung bestätigt enish lediglich, dass das Spiel für mehrere Plattformen entwickelt wird und sowohl in Japan als auch international erscheinen soll.

Weitere Einzelheiten möchte das Unternehmen in den kommenden Monaten über den offiziellen Twitter-Account veröffentlichen.

Für Fans gibt es derzeit ohnehin einiges, worauf sie sich freuen können. Schließlich wurde im Februar 2026 auch die sechste Anime-Staffel von DanMachi angekündigt. Habt ihr die letzten Ableger gespielt?

via Gematsu, Bildmaterial: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate, PQube, 5pb. / Mages