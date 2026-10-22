Rayman Legends Retold erhält „Clair Obscur“-Inhalte, aber nennt das Kind nicht beim Namen

Gerüchte um „Clair Obscur“-Skins in Rayman Legends Retold gab es schon, da war das Spiel noch nicht einmal angekündigt. Jetzt hat Ubisoft die Outfits offiziell gemacht, die extrem an Clair Obscur: Expedition 33 erinnern – aber nicht so heißen.

Sandfall hat eben nicht das Patent auf Baguettes und Baskenmützen. Weder in der Pressemeldung noch im Youtube-Trailer werden die Skins als Kollaboration mit „Clair Obscur“ vorgestellt. Stattdessen gibt es zwei lose Anspielungen.

So führt ein Tweet ein: „For those who… come from Montpellier?“ Eine Anspielung auf die bekannte Phrase „For Those Who Come After“ aus Clair Obscur: Expedition 33 und die französische Stadt Montpellier, in der sowohl Ubisoft Montpellier als auch Sandfall Interactive beheimatet sind.

Die Pressemeldung nennt Sandfall, ohne Sandfall zu nennen, und stellt die Skins als „Baguette“Outfits vor, die für Rayman und Barbara erhältlich sind und „augenzwinkernd auf ein weiteres Videospiel“ anspielen, das auch in Montpellier entwickelt wurde.

„Als Hommage eines französischen Entwicklerstudios an ein anderes würdigen die Kostüme die Kreativität, Leidenschaft und den unverwechselbaren französischen Charme, mit denen die Videospielbranche des Landes auch international begeistert“, heißt es.

Die „Baguette“-Outfits stehen allen SpielerInnen direkt zum Launch von Rayman Legends Retold am 3. Dezember 2026 zur Verfügung. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series und PC. Bei Amazon* könnt ihr die Launch Edition vorbestellen!

Bildmaterial: Rayman Legends Retold, Ubisoft