Glaubhafter Insider stellt Comeback „älterer, ungenutzter PlayStation-Marken“ in Aussicht

Wenn NateTheHate aus dem Nähkästchen plaudert, spitzt man am besten die Ohren. Immerhin lag der glaubhafte Insider in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen regelmäßig richtig. Zuletzt stellte er etwa vor der offiziellen Ankündigung die baldige Enthüllung eines „Star Fox“-Spiels in Aussicht.
Nun behauptet der Insider, dass derzeit Gespräche darüber geführt würden, seit langem ruhende PlayStation-IPs wiederzubeleben. „Es ist etwas Wahres dran, dass Sony einige seiner älteren, ungenutzten IPs prüft und in Betracht zieht“, so Nate auf Twitter. „Franchises wie Uncharted oder Bloodborne betrachte ich dabei noch nicht als ‚alt‘.“
Das passt auch mit den Behauptungen von VGC-Chefredakteur Andy Robinson aus dem Vorjahr zusammen, nach denen Sony daran arbeite, „weniger bekannte, alte IP-Titel“ zurückzubringen.
Ein weiteres Jahr zuvor gab PlayStation-Chef Hermen Hulst zu Wort, dass PlayStation „fortlaufend nach Möglichkeiten suche, vergangene IPs nutzbar zu machen.“ Er versicherte: „Die verschiedenen IPs, die wir besitzen, stellen einen wichtigen Vermögenswert dar.“
Auskunft über die Marken, die im Zuge dieser vermeintlichen Offensive revitalisiert werden könnte, gibt NateTheHate keine. Er merkt allerdings an, dass er sich eine Rückkehr von MotorStorm, Legend of Dragoon und Ape Escape wünschen würde. Welche schlummernden PlayStation-IPs verdienen Eurer Meinung nach ein Comeback?
via The Gamer, Bildmaterial: PlayStation
1 Kommentar
Es gibt sehr viele alte IP's der PS1 und 2 Ära bzw. die von Sony und dären Unterstudios damals produziert wurden.
Spiele die ich mir unbedingt wünschen täte, die wiederbelebt gehören, sind:
Wenn das alles umgesetzt werden würde, das wäre ein so großer Gewinn für Sony als Plattform, wenn Sony all diese IP's exklusiv wiederbeleben täte und dafür sorgt, dass diese Spiele wieder spielbar werden in technisch besser und schöner... mit all den Vorteilen, die verdammte 3-4 Konsolengenerationen später so mit sich bringen logischerweise. Trophy Support, die PS5 Features wie Haptik, die Performanceoptimierungen in Sachen FPS usw. Allgemeine QoL-Verbesserungen an den Spielen weil vieles damals technisch einfach nicht so möglich war, wie heutzutage usw..
Wenn ich mir von der Liste eine Top 5 aussuchen müsste, was mit absoluter Priorität umgesetzt werden sollte an reinen Sony IP, dann wären das
Damit würde man mich erstmal mit am Glücklichsten machen, wenn diese IP's erstmal den Vorrang kriegen