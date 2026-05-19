Glaubhafter Insider stellt Comeback „älterer, ungenutzter PlayStation-Marken“ in Aussicht

Wenn NateTheHate aus dem Nähkästchen plaudert, spitzt man am besten die Ohren. Immerhin lag der glaubhafte Insider in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen regelmäßig richtig. Zuletzt stellte er etwa vor der offiziellen Ankündigung die baldige Enthüllung eines „Star Fox“-Spiels in Aussicht.

Nun behauptet der Insider, dass derzeit Gespräche darüber geführt würden, seit langem ruhende PlayStation-IPs wiederzubeleben. „Es ist etwas Wahres dran, dass Sony einige seiner älteren, ungenutzten IPs prüft und in Betracht zieht“, so Nate auf Twitter. „Franchises wie Uncharted oder Bloodborne betrachte ich dabei noch nicht als ‚alt‘.“

Das passt auch mit den Behauptungen von VGC-Chefredakteur Andy Robinson aus dem Vorjahr zusammen, nach denen Sony daran arbeite, „weniger bekannte, alte IP-Titel“ zurückzubringen.

Ein weiteres Jahr zuvor gab PlayStation-Chef Hermen Hulst zu Wort, dass PlayStation „fortlaufend nach Möglichkeiten suche, vergangene IPs nutzbar zu machen.“ Er versicherte: „Die verschiedenen IPs, die wir besitzen, stellen einen wichtigen Vermögenswert dar.“

Auskunft über die Marken, die im Zuge dieser vermeintlichen Offensive revitalisiert werden könnte, gibt NateTheHate keine. Er merkt allerdings an, dass er sich eine Rückkehr von MotorStorm, Legend of Dragoon und Ape Escape wünschen würde. Welche schlummernden PlayStation-IPs verdienen Eurer Meinung nach ein Comeback?

via The Gamer, Bildmaterial: PlayStation