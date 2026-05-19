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Glaubhafter Insider stellt Comeback „älterer, ungenutzter PlayStation-Marken“ in Aussicht

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Wenn NateTheHate aus dem Nähkästchen plaudert, spitzt man am besten die Ohren. Immerhin lag der glaubhafte Insider in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen regelmäßig richtig. Zuletzt stellte er etwa vor der offiziellen Ankündigung die baldige Enthüllung eines „Star Fox“-Spiels in Aussicht.

Nun behauptet der Insider, dass derzeit Gespräche darüber geführt würden, seit langem ruhende PlayStation-IPs wiederzubeleben. „Es ist etwas Wahres dran, dass Sony einige seiner älteren, ungenutzten IPs prüft und in Betracht zieht“, so Nate auf Twitter. „Franchises wie Uncharted oder Bloodborne betrachte ich dabei noch nicht als ‚alt‘.“

Das passt auch mit den Behauptungen von VGC-Chefredakteur Andy Robinson aus dem Vorjahr zusammen, nach denen Sony daran arbeite, „weniger bekannte, alte IP-Titel“ zurückzubringen.

Ein weiteres Jahr zuvor gab PlayStation-Chef Hermen Hulst zu Wort, dass PlayStation „fortlaufend nach Möglichkeiten suche, vergangene IPs nutzbar zu machen.“ Er versicherte: „Die verschiedenen IPs, die wir besitzen, stellen einen wichtigen Vermögenswert dar.“

Auskunft über die Marken, die im Zuge dieser vermeintlichen Offensive revitalisiert werden könnte, gibt NateTheHate keine. Er merkt allerdings an, dass er sich eine Rückkehr von MotorStorm, Legend of Dragoon und Ape Escape wünschen würde. Welche schlummernden PlayStation-IPs verdienen Eurer Meinung nach ein Comeback?

via The Gamer, Bildmaterial: PlayStation

1 Kommentar

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  1. Es gibt sehr viele alte IP's der PS1 und 2 Ära bzw. die von Sony und dären Unterstudios damals produziert wurden.

    Spiele die ich mir unbedingt wünschen täte, die wiederbelebt gehören, sind:

    • The Legend of Dragoon (Absolute Nummer 1 selbstredend, dieser billige PS1-Port war hoffentlich nur nen Test gewesen und für die Leute, die halt das Original aufbewahrt sehen wollten, aber das Spiel braucht ein Clair Obscur-Style Remake, es ist die perfekte Steilvorlage für ein LoD Remake die guten Aspekte davon ins Remake mit einfließen zu lassen.
    • Legend of Legaia 1+2 Remaster/Remakes - auch hier kann man enorm viel ungenutztes Potenzial am einzigartigen Beat em Up Commando-Style Kampfsystem verbessern für die defensiven Runden, um dem Spiel mehr Action zu verleihen und Player Skill zu belohnen durch aktive Blocks und aktives Ausweichen, indem man z.B. auch Beat em Up-Commandos als Sequenz eingibt, um passend auf Angriffsmuster von Gegner z.b zu reagieren und so entweder perfekt zu blocken oder auszuweichen
    • Wild Arms 1-5..auch hier sieht man das Sony die alten Originale langsam am aufwärmen ist, sonst hätte man Wild Arms 4 nicht geportet vor kurzem und man sollte mehr als im Klaren sein ,dass die Leute die IP wieder aufleben sehn wollen, sonst gäbs so laufende Projekte wie Armed Fantasia to the End of the Wilderness nicht und wenn Sony schlau ist, nimmt man den Hype mit und verduselst es nicht wie Doof-Konami und lässt den Hypezug ungenutzt verstreichen nachdem der Suikoden 1+2-Port raus ist die andern 3 Spiele folgen zu lassen, die es genauso bitter nötig hätte endlich für moderne Plattform für Alle zugänglich zu sein und von ihrem PS2-Gefängnis endlich weg zu kommen
    • Alundra
    • Jade Cocoon 1+2
    • Ape Escape 1-3 wäre toll ,wenn es das mal als Trilogy-Remaster Pack für aktuelle gebe gäbe, ich habe Ape Escape 1 damals gezockt als der Dual Sense Controler der neuste Schrei war und dass das erste Spiel war, was den Controler unterstützt hatte auf PS1, man was war das ein Erlebnis
    • Dark Cloud 1+2 und Fortsetzung endlich
    • Rogue Galaxy (2)/ WKC Remaster + Fortsetzung - ne Fortsetzung wäre so lang überfällig insgesamt sollte Sony endlich wieder mit Level 5 zusammen die alten perlen aufpoliert neu auflegen, dazu gehört auch selbstverständlich endlich White Knight Chronicles 1+2 wiederaufleben zu lassen udn mit dem lang überfälligen finalen 3. Teil als Trilogie zu beenden, der leider ausblieb, weil WKC leider nicht so den Erfolg hatte aufgrund von überschattender Konkurrenz damals und weils halt neue IP ist und neue IP's es immer es schwer hatte dem FF-Wahn was entgegen zu setzen von damals
    • Jak & Daxter 1-3 Remakes .. leider hat die IP damals imo definitiv gegen den Witz und den Charme von Ratchet & Clank definitiv abgestunken, d.h. aber nicht das diese nicht 3 hervorragende Spiele einer IP wären, die man nicht wiederbeleben und fortsetzen sollte.
    • Valkyrie Profile 2 Silmeria - absolut überfällig, dass das Spiel endlich aux seinem PS2 Gefängnis befreit hat, vor allem da man schon Valkyrie Profile 1 mittlerweile mehrfach remastered und geportet hat, zuletzt ja als Dreingabe zu Elysium und komischerweise kriegt Teil 2, der wesentlich besser ist, kein Port bisher >.> einfach unverständlich
    • Azure Dreams als Remake hätte das potenzial für nen nettes Action-RPG als kleines Projekt
    • Arc the Lad 1-5 Remakes/Remaster.. auf jeden Fall der ersten 3 Spiele Remakes, die andern beiden für PS2 reicht es zu remastern und dafür zu sorgen, dass der letzte teil der nie in Europa erschienen ist das endlich mal nachträglich schafft dadurch. (End of Darkness)
    • Koudelka/ Shadow Hearts (auch wenn es nicht Sony IPs waren, zählen sie halt zu den großen RPG IPs der PS1 +PS2-Ära und sind sehr alt, und sollten auch in Betracht gezogen werden, das man mit den Verantwortlichen dafür sorgt, dass diese IP's wiederbelebt werden mit Remakes/Remastern von Koudelka und Shadow Hearts 1-3, genauso wie man mit SE kooperieren sollte um einige alte IPs ihrerseits wiederzubeleben allen voran Xenogears endlich. Aber egal, das ist Wunschdenken und außerhalb des reinen Sony-Spektrums.


    Wenn das alles umgesetzt werden würde, das wäre ein so großer Gewinn für Sony als Plattform, wenn Sony all diese IP's exklusiv wiederbeleben täte und dafür sorgt, dass diese Spiele wieder spielbar werden in technisch besser und schöner... mit all den Vorteilen, die verdammte 3-4 Konsolengenerationen später so mit sich bringen logischerweise. Trophy Support, die PS5 Features wie Haptik, die Performanceoptimierungen in Sachen FPS usw. Allgemeine QoL-Verbesserungen an den Spielen weil vieles damals technisch einfach nicht so möglich war, wie heutzutage usw..

    Wenn ich mir von der Liste eine Top 5 aussuchen müsste, was mit absoluter Priorität umgesetzt werden sollte an reinen Sony IP, dann wären das


    1. Legend of Dragoon
    2. Legend of Legaia 1+2
    3. Arc the Lad 1-5
    4. Valkyrie Profile 2 - Silmeria
    5. White Knight Chronicles 1+2 (3)

    Damit würde man mich erstmal mit am Glücklichsten machen, wenn diese IP's erstmal den Vorrang kriegen

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