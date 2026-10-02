Pokémon-Legenden: Z-A erhält Neuauflage mit DLC auf Cartridge, aber es gibt einen Haken

Eine Wonne für SammlerInnen: Nintendo und The Pokémon Company veröffentlichen Pokémon-Legenden: Z-A am 29. Oktober für Nintendo Switch 2 noch einmal inklusive des DLC-Inhalts Mega-Dimension.

Gut daran: Anders, als es das Cover der Neuauflage vielleicht vermuten lässt, befindet sich der „herunterladbare Inhalt“ tatsächlich auch auf der Cartridge. Doch die offizielle Website bietet den entscheidenden, eindeutigen Hinweis.

„Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition und die herunterladbaren Inhalte von Mega-Dimension sind auf einer Softwarekarte enthalten“, heißt es dort. Wo ist also der Haken? Der Haken ist der Preis.

Amazon verlangt für die neue Handelsversion* aktuell stolze 119,99 Euro. Der Händler ist mit der Pre-Order-Möglichkeit allerdings vorgeprescht und kalkuliert sicher. Gut möglich, dass der Preis noch etwas sinkt und angepasst wird, wenn der Nintendo Store mit dem Produkt an den Start geht.

Plausibel – wenn natürlich trotzdem teuer – wären beispielsweise 99,99 Euro. Der DLC Mega-Dimension kostet einzeln 29,99 Euro und und das Basisspiel kostet im Nintendo Store* 69,99 Euro. Allerdings war das Basisspiel schon häufig drastisch reduziert erhältlich. Immerhin: Käufer des neuen Bundles erhalten zusätzlich einen Code für 100 Hyperbälle.

Und na ja, was sagt ihr zum Cover?

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak