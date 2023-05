Sword of the Sea von den Journey-Machern verzaubert mit atmosphärischen Bildern

Im Zuge des PlayStation Showcase kündigte Entwickler Giant Squid seinen nächsten Titel an – Sword of the Sea.

Ganz im Stile der vorangegangenen Projekte – wie Journey und Abzū – baut auch Sword of the Sea auf eine hochstilisierte und atmosphärische Welt. Von dieser könnt ihr euch in einem ersten Trailer selbst einen Eindruck verschaffen.

Nach dem Ausflug in kalte Nass in Abzū, führt Sword of the Sea dabei vor allem wieder in sandige Gefilde, wie schon Journey seinerzeit. SpielerInnen durchqueren die Welt offensichtlich auf einer Art Hoverboard.

Sword of the Sea erscheint für PlayStation 5. Ein konkreter Termin blieb aktuell aber noch aus.

Sword of the Sea im Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sword of the Sea, Giant Squid