Ausgerechnet dieser Händler sagt den Mitternachtsverkauf zu Zelda: Ocarina of Time ab

Mitternachtsverkäufe waren früher bei großen Videospielveröffentlichungen beinahe selbstverständlich. Heute sind solche Veranstaltungen deutlich seltener geworden. Für das kommende Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wollen einige Händler die alte Tradition allerdings wieder aufleben lassen.

Doch ausgerechnet in Frankreich müssen Fans jetzt auf eine geplante Veranstaltung verzichten. Die französische Handelskette Micromania hat sämtliche Mitternachtsverkäufe für das kommende Zelda-Abenteuer abgesagt.

Die besondere N64-Verpackung bleibt erhalten

Wie Micromania auf Social Media mitteilte, werden die ursprünglich geplanten Mitternachtsveranstaltungen in allen Filialen gestrichen. Konkrete Gründe nannte das Unternehmen nicht. GameRant vermutet allerdings einen Zusammenhang mit den jüngsten Protesten in Frankreich.

Besonders ärgerlich dürfte die Absage für SammlerInnen sein. Schließlich hatte Micromania ein exklusives Geschenk vorbereitet: Eine spezielle Verpackung im Stil der europäischen Originalverpackung von Ocarina of Time für Nintendo 64.

Ganz verzichten müssen Fans darauf allerdings nicht. Statt die Verpackung beim Mitternachtsverkauf zu verteilen, verlost der Händler nun insgesamt 5.000 Exemplare unter allen VorbestellerInnen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Spiel online oder in einer Filiale vorbestellt wurde. Auch bereits bestehende Vorbestellungen nehmen automatisch teil. „Premium-KundInnen“ erhalten allerdings die doppelte Gewinnchance.

Andere Händler halten an ihren Plänen fest

Außerhalb Frankreichs sind bislang keine vergleichbaren Absagen bekannt. In den USA planen unter anderem Nintendos eigene Geschäfte sowie ausgewählte Best-Buy-Filialen weiterhin Mitternachtsverkäufe.

Die Vorfreude auf das Remake scheint jedenfalls groß zu sein. Berichten zufolge übertreffen die Vorbestellungen bereits die Erwartungen. Auch passende Zubehörartikel und Sondereditionen erfreuen sich offenbar großer Nachfrage.

Das Remake zu Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via GameRant, Bildmaterial: Micromania