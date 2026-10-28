Pokémon-Fans kennen das Studio – doch mit diesem Spiel hätte kaum jemand gerechnet

Das japanische Entwicklerstudio ILCA dürfte Pokémon-Fans vor allem durch die Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bekannt sein. Doch auch an Spielen wie SAND LAND und ONE PIECE ODYSSEY war das Studio beteiligt.

Abseits solcher größeren Projekte experimentieren jüngere EntwicklerInnen bei ILCA offenbar gerne mit ungewöhnlichen Ideen. Das neueste Ergebnis hört auf den Namen Forgery: Before the Law (Study) und ist seit dem 6. Oktober kostenlos auf Steam erhältlich.

Dabei handelt es sich um ein experimentelles Puzzlespiel, das sich ausgerechnet von den Werken des Schriftstellers Franz Kafka inspirieren lässt.

Kafka trifft auf klassische Schieberätsel

Als Vorlage dient Kafkas 1915 veröffentlichte Parabel Vor dem Gesetz. Spielerisch erinnert das Projekt hingegen an den Puzzleklassiker Sokoban.

Ihr steuert eine geheimnisvolle Figur mit einer Blume anstelle eines Gesichts und verschiebt Kisten, um euch Wege zu verschiedenen Toren zu bahnen. Die Umgebungen sind dabei bewusst surreal gestaltet.

Komplizierte Rätsel stehen allerdings nicht im Mittelpunkt. Stattdessen versteht ILCA das Spiel als eine Art interaktives Kunstwerk, dessen Bedeutung sich die SpielerInnen selbst erschließen sollen.

Kurze Textfragmente liefern Hinweise auf die Welt und ihre Themen, ohne eine eindeutige Geschichte vorzugeben.

Ein persönliches Projekt mit überraschender Entwicklung

Hinter dem ungewöhnlichen Konzept steckt laut Automaton Media auch eine persönliche Geschichte. Die verantwortliche Person wollte mit dem Projekt ursprünglich Unsicherheiten über die eigene berufliche Zukunft verarbeiten.

Neben Kafka diente dabei auch der griechische Mythos von Sisyphos als Inspiration, der dazu verdammt wurde, einen Felsblock immer wieder einen Berg hinaufzurollen.

Während der Entwicklung änderte sich jedoch die Perspektive. Das Projekt nahm Gestalt an, eröffnete neue berufliche Möglichkeiten und entwickelte sich nach Aussage der Spielleitung schließlich zu einer Geschichte mit einem hoffnungsvollen Ende.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, braucht dafür nicht viel Zeit einzuplanen. Forgery: Before the Law (Study) bietet laut ILCA eine Spielzeit von etwa 30 bis 60 Minuten und ist kostenlos für PC via Steam verfügbar. Unterstützt werden Englisch, Japanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch.

via Automaton Media, Bildmaterial: ILCA