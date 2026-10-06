Mercenaries Grace führt euch in klassische SRPG-Schlachten – mit einem Unterschied

Rideon Japan hat Mercenaries Grace angekündigt, den neuesten Teil der „Mercenaries Saga“-Serie. Das Strategie-RPG trägt den Untertitel „Black Feather and the Golden Right Arm“ und soll im November in Japan für PS5, Switch und PCs erscheinen. Gematsu erfuhr auf Anfrage, dass RideonJapan auch eine englische Version vorbereitet.

Fans gründen eine Söldnerkompanie und leveln Charaktere hoch, statten sie mit Fähigkeiten und Ausrüstung aus und kämpfen anschließend durch eine Vielzahl von Levels. Charaktere haben unterschiedliche Rollen und bewegen sich auf rasterförmigen Karten.

Unter anderem Priester, Schützen und Kämpfer stehen dabei zur Wahl. Das rundenbasierte Kampfsystem ist inspiriert von Schach- und Shogi-Mechaniken. Dabei kommen verbündete Einheiten und gegnerische Einheiten stets abwechselnd zum Einsatz.

Die im Genre verbreitete Angewohnheit, erst alle eigenen Einheiten zu befehligen und dann auf die Züge der Gegner zu warten, kommt hier nicht zum Tragen. Ihr müsst also durchgehend mit Gegenangriffen rechnen. Seht unten einige erste Screenshots.

Die Bilder:

Bildmaterial: Mercenaries Grace: Black Feather and the Golden Right Arm, RideonJapan