Die Final Fantasy 40th Anniversary The Crystal Edition nimmt euch auf eine epische Reise mit

Irgendeine japanische Videospielserie hat ja immer runden Geburtstag – auch, weil sich die Feierlichkeiten oft ein ganzes Jahr hinziehen. Nächstes Jahr ist Final Fantasy schon wieder dran, das im Dezember 2027 stolze 40 wird.

Die ersten Veranstaltungen und das erste Merchandise zum 40. Geburtstag ploppen nun schon auf. Im März beginnt die neue Konzerttournee von Distant Worlds anlässlich des 40-jährigen Jubiläums. Und schon im Januar gibt es eine neue, physische Musik-Veröffentlichung.

Die Compilation Final Fantasy 40th Anniversary The Crystal Edition wird im Januar 2027 auf Vinyl und CD erscheinen. Die Veröffentlichung in Europa und Nordamerika ist bereits gesichert. Bei Black Screen Records könnt ihr die Vinyl* und die CD* schon hierzulande vorbestellen.

Das Album bietet dabei auf zwei Vinyl jeweils ein Stück aus jedem Mainline-Spiel der Serie. 16 Songs sind enthalten und ihr dürft in den Kommentaren gerne mal eure Tipps abgeben, welche Songs stellvertretend ausgewählt wurden. Die Trackliste ist nämlich noch nicht bekannt. Gar nicht so einfach, nicht wahr? Update: Bei Black Screen Records ist die Trackliste* verfügbar!

„Ob es nun die ersten Schritte auf einer epischen Reise sind, das Zusammenwachsen mit Freunden, Kämpfe gegen fast unüberwindbare Widrigkeiten oder emotionale Abschiede – die Musik von Final Fantasy hat nicht nur dazu beigetragen, unglaubliche Szenen zum Leben zu erwecken, sondern auch Generationen von Spielern unvergessliche Erinnerungen beschert“, wirbt die Website.

Bildmaterial: Good Smile Company