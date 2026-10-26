Aus den aktuellen Zahlen aus Japan lässt sich eine Vorliebe der „Tales of“-Fans ablesen

Wir blicken zurück auf die noch aktuelle japanische Verkaufswoche vom 12. bis zum 18. Oktober 2026 – die Zahlen für die Folgewoche gibt es erst am Donnerstag. Der Blick auf die vorliegende Woche lohnt sich aber, denn es gab jede Menge spannender Neueinsteiger.

Die Top 10 wird von gleich fünf Neulingen bevölkert, wobei allerdings drei Plattform-Versionen von Tales of Eternia Remastered (lest hier unseren Test) dabei sind. Während sich die Switch-2-Version des Remasters mit 17.911 Einheiten den ersten Platz schnappt, kommt die Neuauflage kumuliert auf etwa 42.000 Einheiten.

Das lässt sich ziemlich gut vergleichen, denn das Tales of Remastered Project brachte zuletzt einige Remaster zur Serie hervor, wenn auch eher zu den neueren Teilen. Tales of Berseria Remastered (Switch, PS5) stieg mit kumuliert etwa 15.000 Einheiten in der ersten Woche ein. Tales of Xillia Remastered (Switch, PS5) mit unwesentlich mehr: 17.500 Einheiten. Sieht aus, als hätten „Tales of“-Fans eher Bock auf Neuauflagen der älteren Spiele.

Zurück zu den aktuellen Charts, wo Castlevania: Belmont’s Curse (Switch) mit 15.630 Einheiten als Zweiter ins Ziel geht. Gemeinsam mit der PS5-Version sind es etwa 23.000 Einheiten kumuliert. Auch in den plattformübergreifenden Charts hätte Tales of Eternia Remastered also das neue Castlevania geschlagen – hierzulande lag Castlevania vorn.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Tales of Eternia Remastered (Bandai Namco, 10/15/26) – 17.911 (New)

[NSW] Castlevania: Belmont’s Curse (Konami, 10/15/26) – 15.630 (New)

[NSW] Tales of Eternia Remastered (Bandai Namco, 10/15/26) – 14.003 (New)

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 13.084 (1.093.427)

[PS5] Tales of Eternia Remastered (Bandai Namco, 10/15/26) – 10.390 (New)

[PS5] Castlevania: Belmont’s Curse (Konami, 10/15/26) – 7.621 (New)

[PS5] Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco, 10/02/26) – 5.834 (82.648)

[SW2] Kingdom Hearts Collection [I ~ III] (Square Enix, 10/08/26) – 5.404 (28.815)

[SW2] Fire Emblem: Fortune’s Weave (Nintendo, 09/17/26) – 5.221 (177.755)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 5.212 (1.633.297)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 21.854 (6.430.827)

PS5 Digital – 10.392 (1.480.525)

Switch (OLED) – 2.460 (9.647.488)

Switch Lite – 1.880 (7.043.572)

Switch – 517 (20.314.149)

PS5 Pro – 156 (370.971)

Xbox X Digital – 132 (34.521)

PlayStation 5 – 119 (5.920.693)

Xbox Series S – 54 (343.166)

Xbox Series X – 43 (329.279)

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE