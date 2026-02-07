Final Fantasy bekommt seine ersten Nendoroids und diese fünf Figuren machen den Anfang

Kaum zu glauben, aber wahr: Es gibt noch keine Nendoroids zu Final Fantasy. Die inzwischen auch im Westen beliebte Figurenserie von Good Smile Company nimmt beliebte Charaktere und verpasst ihn einen Chibi-Look. Das sind fast immer zum Anbeißen aus und verkauft sich entsprechend.

Dass Good Smile Company und Square Enix noch nicht für „Final Fantasy“ zusammengekommen sind, ist eigentlich nicht nur angesichts der schieren Möglichkeiten für Motive ein Unding. Denn auch der Markt wäre vorhanden, da kann man sich wohl sicher sein. Jetzt ist es dann auch so weit.

Good Smile Company hat fünf „Final Fantasy“-Figuren angekündigt, die den Anfang machen. Mit dabei ist der Chocobo, von dem es ohnehin schon viele Chibi-artige Designs gibt und der gewiss Wiedererkennungswert hat. Darüber hinaus ist die Auswahl aber vielleicht überraschend.

Zu den weiteren Figuren gehören nämlich der Krieger des Lichts und drei Charaktere aus Final Fantasy XIV Online: Y’shtola, G’raha Tia und Estinien. Final Fantasy VII? Nein, nicht dabei! Selbst Final Fantasy IX, das im Jubiläumsjahr eigentlich alles bekommen hat außer das Remake, ist nicht dabei. Erfrischend!

Die Vorbestellungen für den Krieger des Lichts sollen ab März 2026 beginnen. Termine gibt es noch nicht. Angesichts der Vorstellung ist anzunehmen, dass auf den Krieger des Lichts erstmal der Chocobo folgt. Zu den Figuren zu Final Fantasy XIV gibt es noch keine 3D-Artworks, was dafür spricht, dass hier die Wartezeit am längsten ist.

Bilder der Konzepte:

Bildmaterial: Good Smile Company