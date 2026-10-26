Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit einem Switch-Exklusivtitel ganz oben

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Hello Kitty Party Land.

Hello Kitty Party Land (Switch 2, Switch) – 8/8/9/7 [32/40]

We Were Here Tomorrow (PS5, Xbox Series) – 8/8/7/7 [30/40]

Rivage (PS5, Xbox Series) – 7/8/7/7 [29/40]

Hell Let Loose: Vietnam (PS5, Xbox Series) – 7/7/7/7 [28/40]

via Nintendo Everything, Hello Kitty Party Land, Bandai Namco, Sanrio, G-Style