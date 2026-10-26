Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit einem Switch-Exklusivtitel ganz oben

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Hello Kitty Party Land.
- Hello Kitty Party Land (Switch 2, Switch) – 8/8/9/7 [32/40]
- We Were Here Tomorrow (PS5, Xbox Series) – 8/8/7/7 [30/40]
- Rivage (PS5, Xbox Series) – 7/8/7/7 [29/40]
- Hell Let Loose: Vietnam (PS5, Xbox Series) – 7/7/7/7 [28/40]
via Nintendo Everything, Hello Kitty Party Land, Bandai Namco, Sanrio, G-Style
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