News

Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit einem Switch-Exklusivtitel ganz oben

0

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Hello Kitty Party Land.

  • Hello Kitty Party Land (Switch 2, Switch) – 8/8/9/7 [32/40]
  • We Were Here Tomorrow (PS5, Xbox Series) – 8/8/7/7 [30/40]
  • Rivage (PS5, Xbox Series) – 7/8/7/7 [29/40]
  • Hell Let Loose: Vietnam (PS5, Xbox Series) – 7/7/7/7 [28/40]

via Nintendo Everything, Hello Kitty Party Land, Bandai Namco, Sanrio, G-Style

rec-mobile

0 Kommentare

Zu diesem Beitrag gibt es noch keine Kommentare, besuche das Forum und sei der Erste der einen Kommentar hinterlässt!