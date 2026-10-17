Der vielleicht coolste Pre-Order-Bonus zu Zelda: Ocarina of Time kommt von diesem Händler

Wir haben in den vergangenen Wochen schon häufiger über den Tellerrand geschaut, wenn es um die Vorbestellerboni für das Remake von Zelda: Ocarina of Time ging. Auch, weil wir hierzulande wohl eher konservativ unterwegs sind.

Bei Otto* könnt ihr einen kleinen Okarina-Schlüsselanhänger absahnen! Amazon* weist noch keinen Bonus aus, Media Markt* ebensowenig – hier dürft ihr aber jeweils auf das spezielle, geprägte Foil-Cover vertrauen, welches die Erstauflage bietet. Aber: Andere Länder, andere Pre-Order-Boni.

Händler in anderen Ländern haben sich teilweise ziemlich coole Extras einfallen lassen. Besonders in Japan gab es schon die eine oder andere Überraschung. Jetzt steigt allerdings ein weiterer Teilnehmer in den Ring. Und diesmal müssen wir dafür gar nicht so weit reisen.

Ein französischer Händler hat nämlich einen Vorbestellerbonus vorgestellt, der besonders nostalgische Zelda-Fans schwach werden lassen dürfte. Zumindest GamesRadar zeigt sich begeistert und bezeichnet das Angebot als möglicherweise besten Vorbestellerbonus, den man bisher zum Remake gesehen habe. Urteilt doch selbst!

Ein Stück Nintendo-64-Nostalgie

Der französische Spielehändler Micromania hat sich für die Veröffentlichung am 5. November etwas Besonderes einfallen lassen. Wer an dem Launch-Event des Händlers um Mitternacht teilnimmt, kann eine Nachbildung der europäischen N64-Verpackung von Ocarina of Time erhalten. Die teilnehmenden Filialen hat Micromania bei Twitter zusammengetragen.

Das Besondere an der Verpackung daran: Die klassische schwarz-goldene Hülle dient als Schuber bzw. Slipcase für die moderne „Switch 2“-Spielverpackung. Es handelt sich also nicht um eine vollständige Reproduktion des damaligen Pappkartons. Trotzdem dürfte sich das gute Stück im Regal ziemlich gut machen. Gerade für Fans, die das Original von 1998 noch kennen, ist das natürlich eine nette Erinnerung. Und damit nicht genug.

Frankreich bekommt noch mehr Extras

Neben der nostalgischen Verpackung bietet Micromania weitere Vorbestellerboni an. Dazu gehören eine Geldbörse und ein Set aus drei Heiligen Steinen, die Fans natürlich aus dem Abenteuer kennen.

Allerdings sind die verschiedenen Extras an entsprechende Angebote beziehungsweise Aktionen gebunden. Wer Interesse hat, sollte deshalb die jeweiligen Bedingungen und die Verfügbarkeit prüfen.

Übrigens ist Frankreich nicht das einzige Land, in dem Fans eine solche Retro-Verpackung ergattern können. Auch EB Games in Kanada bietet einen ähnlichen Schuber an, dort allerdings im Design der nordamerikanischen Nintendo-64-Verpackung. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Für Sammler dürfte das jedenfalls eine ziemlich reizvolle Alternative zu den üblichen Vorbestellerboni sein. Da kann man schon ein wenig neidisch über die Grenze schauen.

Blicken wir noch einmal nach Deutschland: Bei Otto* könnt ihr einen kleinen Okarina-Schlüsselanhänger absahnen! Amazon* weist noch keinen Bonus aus, Media Markt* ebensowenig – hier dürft ihr aber jeweils auf das spezielle, geprägte Foil-Cover vertrauen, welches die Erstauflage bietet. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via GamesRadar, Bildmaterial: Micromania