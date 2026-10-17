Das neue RPG dieses Pokémon-Veteranen erinnert uns eine alte Spielidee von Hideo Kojima

Nach über zwei Jahrzehnten mit Pokémon möchte Shigeru Ohmori offenbar etwas Neues ausprobieren. Der langjährige Game-Freak-Entwickler, der unter anderem als Director von Pokémon Karmesin und Purpur tätig war, arbeitet derzeit an einem ungewöhnlichen Rollenspiel. Über das Projekt hatten wir bereits berichtet.

Im Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu und übersetzt durch Automaton Media verriet Ohmori jetzt weitere Details zu Ame Nochi Hare Onna, das man lose als „Rainy Day, Sunny Girl“ übersetzen kann. Besonders interessant ist dabei eine Spielmechanik, die eure Abenteuer direkt mit dem Wetter vor eurer Haustür verbindet.

Magical Girls vs. Müllmonster

Ohmori arbeitet bereits seit Pokémon Rubin und Saphir aus dem Jahr 2002 an der beliebten Taschenmonster-Reihe. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir übernahm er zudem mehrfach die Rolle des Directors. Nach 24 Jahren möchte er nun allerdings Ausdrucksmöglichkeiten erkunden, die sich seiner Ansicht nach nur mit einem vollständig neuen Spiel verwirklichen lassen.

Das Ergebnis ist Ame Nochi Hare Onna, ein kostenlos spielbares Mobile-RPG, in dem ihr ein Team aus Magical Girls zusammenstellt. Eure Aufgabe besteht darin, eine Stadt von Müll zu befreien. Allerdings handelt es sich dabei nicht um gewöhnliche Abfälle, sondern um müllförmige Yokai-Geister, gegen die ihr in rundenbasierten Kämpfen antretet.

Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Outfits eurer Heldinnen. Ihre Fähigkeiten hängen nämlich direkt von ihrer Kleidung ab. Das Problem: Die Outfits werden mit der Zeit schmutzig und müssen regelmäßig gewaschen werden.

Das echte Wetter entscheidet über eure Kleidung

Und genau hier kommt die ungewöhnlichste Mechanik des Spiels ins Spiel. Nach dem Waschen müssen eure Kleidungsstücke nämlich in Echtzeit trocknen. Wie lange das dauert, hängt vom tatsächlichen Wetter ab.

Scheint draußen die Sonne, trocknen die Outfits schneller. An regnerischen Tagen müsst ihr euch hingegen länger gedulden, bevor ihr sie erneut verwenden könnt. Das Spiel ist deshalb auf eher kurze Spielsitzungen ausgelegt.

Ohmori erklärte gegenüber Famitsu, dass er ein Spiel erschaffen wollte, das trotz seiner fantastischen Figuren fest im Alltag verwurzelt ist. Die Verbindung aus echten Wetterdaten und dem Waschen der Kleidung habe sich für dieses Konzept besonders gut angeboten.

Erinnert an Spielidee von Hideo Kojima

Vielleicht fühlt ihr euch jetzt ein wenig an ein altes Spiel von Hideo Kojima erinnert? Die Rede ist natürlich von Boktai: The Sun is in your Hand. Der „Game Boy Advance“-Titel setzte auf ein besonderes Spielmodul samt Lichtsensor, mit dem SpielerInnen das tatsächliche Sonnenlicht nutzten, um ihre Waffen im Spiel aufzuladen und so Vampiren zu trotzen.

Dass Game Freak auch abseits von Pokémon experimentiert, ist übrigens nichts Neues. Das Studio entwickelte in der Vergangenheit unter anderem Drill Dozer für den Game Boy Advance und das Rhythmusspiel HarmoKnight für Nintendo 3DS. An beiden Projekten war auch Ohmori beteiligt.

Wann Ame Nochi Hare Onna erscheint, ist bislang nicht bekannt. Ebenso offen bleibt, ob das ungewöhnliche Mobile-RPG auch außerhalb Japans veröffentlicht wird.

via GamesRadar, Bildmaterial: Ame no Chi Hare Onna, Game Freak, Chronogate