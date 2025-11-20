Death Stranding: Isolations wird die zweite Anime-Adaption und startet exklusiv auf Disney+

Man sollte meinen, es seien bereits genügend „Death Stranding“-Projekte in Arbeit. Das sieht Branchenveteran Hideo Kojima aber ganz offensichtlich anders. Kürzlich kündigte er nämlich ein weiteres Anime-Projekt an, dass in Zusammenarbeit mit E&H Productions entsteht und 2027 exklusiv auf Disney+ verfügbar werden soll – Death Stranding: Isolations.

Wie gesagt, dabei handelt es sich nicht um das Projekt „Mosquito“, das neulich einen ersten atmosphärischen Teaser spendiert bekam. „Isolations“ erzähle die Geschichte eines jungen Mannes und einer jungen Frau auf ihrem Abenteuer. Sie knüpfe inhaltlich und ideell an das Videospiel an und präsentiere die Welt mit einer „ausdrucksstarken und zugleich subtilen Erzählweise sowie erstklassiger handgezeichneter Animation“, heißt es in der Ankündigung.

Auf dem Regiestuhl nimmt Takayuki Sano Platz, die Produktion übernimmt E&H Productions. Hideo Kojima selbst tritt als Executive Producer auf, während Künstler Ilya Kuvshinov für das Character Design verantwortlich zeichnet.

Erstes Key-Artwork zum Anime

via Gematsu, Bildmaterial: Death Stranding Isolations, Kojima Productions, E&H Productions, Disney+