Pokémon bei McDonald’s: Hier sind alle 15 Sammelkarten der neuen Happy-Meal-Aktion

Erst gestern gab es die erfreuliche Nachricht, dass die neue Pokémon-Aktion bei McDonald’s nicht nur in den USA, Kanada und Australien stattfinden wird, sondern im Dezember 2026 auch nach Deutschland kommt. Nun sind weitere Details zur Sammelkarten-Kollektion aufgetaucht.

Während McDonald’s bereits bestätigt hat, dass es insgesamt 15 verschiedene Spielzeuge und zwei Sammelkarten zu jedem Happy Meal geben wird, war die vollständige Kartenauswahl bislang noch nicht bekannt. Das ändert sich jetzt.

Diese 15 Pokémon-Karten sind dabei

Wie PokeTCGAlerts berichtet, steht inzwischen fest, welche 15 Pokémon Teil der neuen Sammelkarten-Kollektion sein sollen. Neben Pikachu dürfen sich Fans unter anderem auf Evoli, Relaxo, Lucario und Mimigma freuen.

Die vollständige Liste lautet: Pikachu, Evoli, Relaxo, Despotar, Absol, Mimigma, Resladero, Delfinator, Zoroark, Skelabra, Jirachi, Wolly, Metagross Lucario und Silvarro.

Wie bei früheren McDonald’s-Aktionen handelt es sich offenbar wieder um Neuauflagen bereits veröffentlichter Pokémon-Karten. Diese erhalten für die Aktion normalerweise einen besonderen McDonald’s-Aufdruck.

Einige Karten sollen außerdem als Konfetti-Holografie-Varianten erscheinen. Welche Pokémon diese besondere Ausführung erhalten, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Nicht nur Sammelkarten warten im Happy Meal

Neben den Karten gibt es diesmal auch 15 verschiedene kleine Spielzeuge, die wie Pokémon-Happy-Meal-Boxen gestaltet sind. Interessant ist dabei, dass die Pokémon auf den Spielzeugen nicht mit der Auswahl der Sammelkarten übereinstimmen.

In den USA startet die Aktion am 10. November. Deutschland folgt im Dezember, wobei ein genauer Starttermin noch aussteht. Wer die komplette Sammlung haben möchte, dürfte also einige Happy Meals vor sich haben. Immerhin gibt es zu jedem Spielzeug gleich zwei Karten dazu.

via TheGamer, Bildmaterial: McDonald’s, The Pokémon Company