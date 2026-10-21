Das neue „Schul-RPG“ von Persona-Veteranen hat endlich einen Termin für den Westen

Wer bei einem japanischen Rollenspiel mit Schulsetting sofort an Persona denkt, sollte sich vielleicht auch Villion: Code genauer ansehen. Schließlich stecken hinter dem Action-RPG von Compile Heart einige bekannte Köpfe, die bereits an Atlus-Klassikern mitgewirkt haben.

Nachdem das Spiel bereits am 25. Juni in Japan erschienen ist, steht nun endlich fest, wann auch westliche SpielerInnen loslegen dürfen. Publisher Idea Factory International hat den 26. Januar 2027 als Termin für die Veröffentlichung bestätigt.

Villion: Code erscheint hierzulande für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam. Für Europa ist zudem eine physische PS5-Version vorgesehen. Auf den übrigen Plattformen erscheint das Spiel hierzulande nur digital.

Bekannte Namen hinter dem neuen Schul-RPG

Besonders interessant dürfte für langjährige Atlus-Fans das Entwicklerteam sein. Als Produzent fungiert Kouji „Cozy“ Okada, der zu den prägenden Köpfen der frühen Megami Tensei- und Persona-Geschichte gehört.

Mit Tadashi Satomi ist außerdem ein bekannter Szenarioautor an Bord, während Tsukasa Masuko für die Musik verantwortlich zeichnet. Das Charakterdesign stammt von Künstler Ilya Kuvshinov.

Inhaltlich führt euch das Spiel in eine nahe Zukunft, in der die Menschheit kurz vor dem Aussterben steht. Die Adhvan Resilience School soll eigentlich dabei helfen, einer drohenden Katastrophe entgegenzuwirken.

Doch dann greifen plötzlich monströse Kreaturen namens GEMs an. Eine mysteriöse Barriere schließt die gesamte Akademiestadt von der Außenwelt ab. Für die Eingeschlossenen beginnt damit ein Kampf ums Überleben, bei dem auch ihre eigenen Sünden eine wichtige Rolle spielen.

Actionreiche Kämpfe und ungewöhnliche Dungeons

Spielerisch setzt Villion: Code auf Echtzeitkämpfe statt klassischer Rundenstrategie. Eure Charaktere verwenden sogenannte Genome Arms, mutierte Waffen, mit denen ihr zwischen Nah- und Fernkampfangriffen wechseln und verschiedene Kombos ausführen könnt.

Die Erkundung führt euch unter anderem in die zufallsgenerierten Dungeons der sogenannten Sankhara Space-Time. Besonders ungewöhnlich ist deren röhrenförmiger Aufbau, der Bewegungen und Kämpfe in einer 360-Grad-Umgebung ermöglicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr hier.

Abseits der Kämpfe erwarten euch Gespräche und Ermittlungen, bei denen Entscheidungen den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen können.

via Gematsu, Bildmaterial: Idea Factory, Compile Heart, Gaia