Gears of War: E-Day bremst Star Wars: Galactic Racer aus und EA Sports FC 27 dominiert weiter

Nachdem die letzten beiden deutschen Verkaufswochen im Handel wirklich ziemlich einseitig waren, blicken wir diesmal wieder etwas ausführlicher auf die vergangene Woche, in der sich ein Zweikampf an der Spitze zeigte.

Doch zunächst der Blick auf die zwei Wochen davor: Zunächst feierte EA Sports FC 27 den erwarteten, stärksten Launch des bisherigen Jahres und den umsatzstärksten Launch seit Pokémon-Legenden: Z-A. Silent Hill: Townfall steigt plattformübergreifend auf Rang vier ein.

Anschließend dominierte EA Sports FC 27 auch die nächste Woche. Auf allen Plattformen außer der Nintendo Switch 2 (hier schob sich Mario Kart World wieder an die Spitze) und auch plattformübergreifend gewann die Fußballsimulation.

Nun zur aktuellen Woche: Hier konnte plattformübergreifend zwar auch kein Spiel EA Sports FC 27 gefährlich werden, aber mit Gears of War: E-Day und Star Wars: Galactic Racer gab es immerhin zwei spannende Neueinsteiger.

In den Xbox-Series-Charts schiebt sich Gears of War: E-Day sogar auf Rang eins. Star Wars landet hier auf Platz drei hinter EA Sports FC 27. In den PS5-Rankings reicht es für Star Wars: Galactic Racer zu Bronze hinter EA Sports FC 27 und Silent Hill: Townfall. Auf Switch 2 landen Mario Kart World und Pokémon Pokopia ganz vorn.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Star Wars: Galactic Racer, Fuse Games, Secret Mode