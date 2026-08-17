Trotz Insolvenz: „All-Star JRPG“ von NieR-Autorin und Xenoblade-Machern soll erscheinen

Vor einigen Tagen übermittelten wir traurige Nachrichten aus Frankreich: Midgar Studio macht dicht. Das Unternehmen wurde von einem französischen Gericht zur Liquidation angewiesen.

Zuvor hatte der französische Publisher Nacon vergeblich versucht, einen Käufer für Midgar Studio zu finden. Nacon befindet sich ebenfalls in einem Insolvenzverfahren und hatte Midgar Studio im Jahr 2022 übernommen.

Das Studio war mit dem Japan-inspirierten RPG Edge of Eternity bekannt geworden. Seitdem arbeitete man an Edge of Memories, auf das viele JRPG-LiebhaberInnen ein Auge geworfen haben. Das „All-Star-JRPG“ hatte mit seiner Anime-Ästhetik und vor allem dem Personal um Sawako Natori (NieR, Drakengard) für Buzz gesorgt.

Anfang Juli, zwar schon unter Bezugnahme auf Insolvenzgerüchte, aber noch Wochen vor der Bekanntgabe, hatte der Twitter-Account zum Spiel kommuniziert, dass Edge of Eternity weiter für 2026 geplant sei. Daran haben viele Fans natürlich berechtigte Zweifel – mit einem insolventen und bald aufgelösten Studio scheint das schwierig.

So ist die Lage aktuell

Inzwischen meldete man sich aber erneut zu Wort und bekräftigte das Versprechen. „Wir wissen, dass die Nachrichten über Midgar Studio schwer zu verdauen waren – sowohl für das Team als auch für viele von euch, die dieses Projekt aufmerksam verfolgt haben. Seit der Schließung des Studios habt ihr viele Fragen gehabt, und wir möchten euch Klarheit darüber verschaffen, wie die Lage derzeit ist“, beginnt das Statement.

Und weiter: „Midgar wurde aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der Unternehmensgruppe geschlossen, die sich nun in einem gerichtlich angeordneten Sanierungsverfahren befindet. Das hatte nichts mit dem Spiel, der Arbeit des Teams oder der Gewinnmaximierung zu tun.“

Die kreative Arbeit am Spiel sei abgeschlossen. Was nun noch zu tun bleibe, sei technischer Natur. Fehlerbehebungen, Feintuning – man müsse die Konsolen- und PC-Versionen auf den neuesten Stand bringen. Darum kümmere sich nun ein engagiertes Team – „mit derselben Sorgfalt und demselben Respekt für das, was Midgar geschaffen hat.“

Klingt danach, als habe Publisher Nacon dafür einige Entwickler zusammengetrommelt. Die nächsten Zeilen unterstreichen das wohl. „Das Midgar-Team hat Jahre an diesem Spiel gearbeitet, und wir werden ihre harte Arbeit nicht umsonst gewesen sein lassen. An das Team von Midgar Studio: Vielen Dank für das, was ihr geschaffen habt, und für alles, was ihr in Edge of Memories eingebracht habt.“

Bildmaterial: Edge of Memories, Midgar Studio, NACON