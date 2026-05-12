Ursprünglicher Charakter-Designer zeigt sich sehr angetan von neuen „Star Fox“-Designs

Mit einer rund 15-minütigen Präsentation kündigte Nintendo letzte Woche ein Remake von Star Fox 64 an. Das unter dem einfachen Namen „Star Fox“ angekündigte Spiel erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2. Nach der Ankündigung gab es in der Community vor allem ein Thema: Das Design des „Star Fox“-Teams.

Vor allem unter Fans gibt es Uneinigkeit über die neuen Designs. Während einige die modernisierte und realistischere Version feiern, finden andere die Figuren etwas ungewohnt und zu „echt“. Nun hat sich der ursprüngliche Nintendo-Charakterdesigner, Takaya Imamura, zu den Designs geäußert.

„Genau das, was ich mir vorgestellt habe“

Via Twitter ging Imamura auf die Charakterdesigns von Fox McCloud, Falco Lombardi, Slippy Toad und Peppy Hare ein. Ursprünglich schrieb er, dass ihm das Design von Fox McCloud aus dem kürzlich erschienenen „Super Mario Galaxy“-Film besser gefalle als das in der angekündigten Neuauflage. Jetzt ging er noch einmal genauer auf seine Aussage ein.

Der ehemalige Spieldesigner erwähnte, dass er ein Fan der neuen Figurenmodelle sei. Tatsächlich sei die Neuauflage genau das, was er sich vorgestellt habe, als er das Original schuf und er „liebe die unglaublich realistischen Charakterdesigns“.

Auf die Nachfrage, warum er dennoch das Design von Fox McCloud im neuen Mario-Film bevorzuge, antwortete er: „Fox ist im Film einfach zu knuffig.“ Folgend lobte Imamura den Gesichtsausdruck von Fox, als dieser im Film auf Mario trifft und bezeichnete ihn als „einfach großartig“. „Die Art und Weise, wie er für den Bruchteil einer Sekunde feindselig wirkt, die beiden [Mario und Fox] dann aber sofort Verständnis füreinander zeigen, ist großartig“, so Imamura.

Als er dann weiter zu der Entscheidung befragt wurde, den Charakteren im neuen Spiel „echte Füße“ anstelle der früheren Beine zu geben, erklärte Imamura, er bewundere „den Mut der DesignerInnen“ und glaube, dass sie zu dieser Entscheidung nach gründlicher Recherche zur Star-Fox-Reihe gelangt seien.

Letztendlich sei es aber egal, welchen Stil oder welche Gestaltung sie annehmen, so Imamura. „In dem Moment, in dem die vier Charaktere zusammenkommen, werden sie sofort als Star Fox erkannt“, führt er weiter fort. „Das lässt mich noch einmal über die unglaubliche Kraft der Symbolik im Charakterdesign nachdenken.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo